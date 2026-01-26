El Centro Andaluz de las Letras inaugura este miércoles en Almería su programación con la última novela de Juan Tallón

Juan Tallón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, inaugurará este miércoles 28 de enero su programación anual en Almería con un encuentro literario protagonizado por Juan Tallón con motivo de la publicación de su última novela, 'Mil cosas', editada por Anagrama.

El acto se celebrará a las 19,00 horas en la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaespesa, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota.

El autor conversará con el también escritor almeriense Miguel Ángel Muñoz en un diálogo centrado en los principales ejes de la novela, que reflexiona sobre el ritmo acelerado de la vida contemporánea, el trabajo, las agendas saturadas y el estrés cotidiano.

La obra aborda, desde una estructura fragmentaria, la dispersión de la atención, las pequeñas tragedias diarias y las dificultades que imponen las grandes ciudades, y adopta la forma de un 'thriller' con una tensión creciente en la que todo puede estallar de un momento a otro, "que testimonian el talento narrativo de Juan Tallón para capturar uno de los males de la actualidad".

Juan Tallón es escritor y periodista. Nacido en Vilardevós, Ourense, en 1975, ha publicado novelas como 'Obra maestra', 'Rewind', 'Salvaje oeste' y 'El váter de Onetti', y colabora habitualmente en medios como 'El País' y 'Jot Down'.

Tallón ha firmado también obras de no ficción como 'Libros peligrosos' y 'Mientras haya bares'. Licenciado en Filosofía, su obra literaria explora lo extraño, lo melancólico y lo real desde una perspectiva crítica, tanto en gallego como en castellano.

Miguel Ángel Muñoz es autor de libros de relatos como 'El síndrome Chéjov' y 'Quédate donde estás', así como de la novela 'El corazón de los caballos'. Nacido en Almería en 1970, publica el blog 'El síndrome Chéjov', considerado una referencia dentro del género del cuento. Es también autor de las novelas 'La canción de Brenda Lee', Premio Sintagma, y 'Aposento', y ha publicado en revistas como 'Litoral', 'Letras libres' y 'Frontera D'.

El encuentro en Almería se celebrará tras un acto similar en Granada, en la Biblioteca de Andalucía, junto al periodista cultural José Antonio Muñoz Jiménez.