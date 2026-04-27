El Centro de Prevención de Almería acoge una exposición sobre el Titanic para promover la seguridad laboral

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Almería, Amós García Hueso, durante la visita a la exposición sobre el Titanic en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Almería acoge la exposición '¿Pudo evitarse la tragedia del Titanic? La importancia de la prevención', una muestra organizada con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que utiliza el análisis del naufragio del Titanic para acercar la prevención de riesgos laborales a la ciudadanía y a las empresas de la provincia.

Según ha informado la Junta en una nota, la muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, en la sede del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, ubicada en la calle María Casares, 26, de Almería.

La exposición propone, a través de un recorrido didáctico e interactivo, reflexionar sobre las circunstancias que provocaron una de las mayores tragedias del siglo XX y sobre cómo podrían haberse evitado.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Almería, Amós García Hueso, ha realizado este lunes una visita técnica a la muestra, que se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, instaurado desde 2003 por la Organización Internacional del Trabajo cada 28 de abril para promover la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.

En 2026, esta efeméride pone el foco en los riesgos psicosociales que influyen en el trabajo y su prevención. García Hueso ha recordado la importancia de extender la cultura preventiva como "compromiso colectivo" en toda la sociedad, no solo entre las empresas y las personas trabajadoras, sino también entre las familias y desde la infancia.

El delegado ha señalado que esta exposición contribuirá a divulgar entre la sociedad almeriense y, especialmente, entre los más jóvenes la conciencia preventiva. Asimismo, ha manifestado que supone un recordatorio de las consecuencias de ignorar los riesgos y de que las acciones y decisiones dirigidas a la prevención protegen y salvan vidas, por lo que ha subrayado la necesidad de insistir en la "sensibilización" y en la "responsabilidad compartida" en el ámbito de la seguridad y la salud laboral.

RECORRIDO POR EL NAUFRAGIO

La exposición ha sido producida por el Parque de las Ciencias de Andalucía-Granada y patrocinada por Fundación AXA, en colaboración con Fraternidad Muprespa y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. La muestra llega a Almería tras su paso por varias ciudades españolas.

A través de un recorrido didáctico e interactivo, la exposición plantea una reflexión sobre las circunstancias técnicas y humanas que confluyeron la noche del naufragio del Titanic, en abril de 1912, y permite a los visitantes explorar cuáles resultaron "determinantes". La información se amplía mediante códigos QR instalados a lo largo del trayecto expositivo.

La muestra está compuesta por paneles informativos y vitrinas con piezas relevantes, que permiten recorrer los hechos que sucedieron la noche del hundimiento del Titanic desde un enfoque preventivo. En este itinerario se analizan las causas del accidente y sus consecuencias, junto a referencias a artículos de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que cumple 30 años en vigor.

Además, la exposición permite conocer cómo el estudio de las variables del siniestro sirvió para salvar vidas futuras. Como resultado de esa labor de investigación surgieron nuevos materiales y procesos productivos y de construcción, se modificaron protocolos y se produjeron cambios legislativos para mejorar la seguridad.