Los Centros de la Mujer de Almería ofertan 270 cursos y 3.200 plazas para el último trimestre del año

Archivo - La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, durante una visita a uno de los cursos que se imparten en los Centros de la Mujer. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha abierto este lunes la segunda fase del plazo de inscripción para la programación de actividades de los meses de octubre a diciembre de los Centros de la Mujer, en la que se ofertan un total de 270 cursos de formación, talleres y actividades físicas con 3.200 plazas disponibles.

Como novedades de este trimestre se encuentran los cursos sobre Uso de IA, Diseño web inicial, Club de Lectura, Escritura Creativa, Arteterápia, Cante Flamenco, Sevillanas de Salón, Core-Gap, Cardio Boxing, Defensa Personal Femenina y Manejo del Estrés, según ha indicado el Consistorio en una nota.

Esta programación se distribuye entre los tres Centros de la Mujer, ubicados en la calle Terriza número 9, en Cortijo Grande en la calle Antonio Muñoz Zamora número 5 y en Los Molinos en la calle Instinción.

En el centro de la calle Terriza se ofrecen 103 cursos con un total de 1184 plazas, en Cortijo Grande, 88 cursos con 1170 plazas y en el centro de Los Molinos, 79 cursos y 849 plazas.

Desde el Ayuntamiento han destacado que los Centros de la Mujer "no son exclusivos para mujeres; el número de hombres activos ha crecido considerablemente en los últimos años, y se han aumentado las actividades deportivas mixtas donde los hombres pueden asistir; también pueden matricularse, como es habitual, en todos los talleres, idiomas e informática".

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha explicado que "queremos en cada trimestre realizar una programación más completa, y por eso ofrecemos actividades físicas, talleres, informática e idiomas, incrementando los cursos en aquellas iniciativas que tienen más aceptación".

Los tres centros cuentan con área infantil para edades comprendidas entre los tres y los doce años gratuita, "para que los usuarios puedan dejar a sus pequeños atendidos mientras asisten a clase".

Como medida extra de conciliación, los días no lectivos en educación se abrirán las áreas infantiles en horario de mañana, a petición previa del alumnado. En Navidad contarán con escuela de Navidad, "para poder conciliar también en esos días tan especiales".

Cada trimestre los Centros de la Mujer organizan actividades complementarias entre las que se incluyen viajes, calendario de visitas guiadas, la escuela de salud, charlas sobre prevención de la violencia de género y temas relacionados con la igualdad de género, y el Banco del Tiempo.

INSCRIPCIONES

Si desde el pasado día 15 se podían registrar en el bloque de actividad física, este lunes ha sido el turno para formalizar la matrícula en los talleres, idiomas e informática, en un horario de 8,30 a 13,30 horas de lunes a viernes en el caso de las inscripciones presenciales y a partir de las 8,30 horas para las inscripciones en línea.

Los plazos estarán abiertos hasta completar aforo, de manera que la programación comienza el 6 de octubre y se desarrollará hasta el 19 de diciembre. Desde https://mujeralmeria.es se pueden realizar todos los trámites referentes a las altas, matriculaciones, lista de espera y pago de las actividades de los Centros de la Mujer, sin necesidad de tener que acudir de manera presencial.