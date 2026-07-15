Cinco detenidos en Almería tras intervenir más de 2.000 plantas de marihuana en el barrio de Pescadería

Un agente de la Policía Nacional durante el dispositivo desarrollado en el barrio de Pescadería, en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, y ha intervenido más de 2.000 plantas de marihuana tras desmantelar seis plantaciones interiores instaladas en diferentes viviendas y locales del barrio de Pescadería, en Almería.

Los detenidos están investigados como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, según ha informado la Policía Nacional en una nota.

La actuación, denominada operación 'Punisher', ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, dentro del Plan de Respuesta para Barrios Tensionados de Almería.

La investigación ha permitido detectar la existencia de varios inmuebles presuntamente utilizados por un clan familiar asentado en la zona para el cultivo intensivo de marihuana mediante instalaciones de tipo 'indoor'.

El dispositivo policial se ha desarrollado durante la mañana de este miércoles y ha permitido efectuar seis entradas y registros simultáneos en diferentes viviendas y locales del barrio.

Además de las plantas de marihuana, los agentes han intervenido lámparas, transformadores, aparatos de climatización y otros efectos empleados "para favorecer el crecimiento y el mantenimiento de las plantaciones".

Los investigadores han constatado que las instalaciones se encontraban "conectadas ilícitamente a la red eléctrica". El elevado consumo generado por los cultivos provocaba "alteraciones y deficiencias en el suministro eléctrico de la zona, que afectaban directamente a los vecinos del barrio".

La Policía Nacional ha señalado que uno de los principales objetivos de la actuación, además de intervenir la sustancia estupefaciente y detener a los presuntos responsables, ha sido "minimizar el problema derivado de las conexiones fraudulentas y del elevado consumo eléctrico asociado a este tipo de plantaciones".