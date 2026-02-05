COAG alerta de una situación "crítica" en el campo almeriense tras la borrasca, con pérdidas que pueden superar el 50%

Daños en el plástico y en los cultivos de un invernadero del Poniente de Almería tras el temporal asociado a la borrasca 'Leonardo'. - COAG

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Almería ha advertido de la situación "crítica" que atraviesa el sector agrícola tras el paso de la borrasca 'Leonardo', cuyo temporal ha provocado daños generalizados en cultivos, plásticos y estructuras de invernaderos, especialmente en el Poniente de la provincia, y ha generado un descenso de la producción que podría superar el 50 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En un comunicado, la organización agraria ha señalado que la combinación de rachas de viento extremas, precipitaciones intensas y una elevada humedad persistente ha supuesto un "duro golpe" para la capacidad productiva, con inundaciones, enfermedades como la pudrición y deterioros tanto en explotaciones tradicionales como en instalaciones modernas.

COAG ha destacado que, aunque las precipitaciones han sido "cuantiosas", el viento ha sido el "factor más destructivo", al causar daños en cubiertas, plásticos, estructuras y sistemas de ventilación, especialmente en los invernaderos de diseño más bajo y plano, si bien también se han registrado "daños significativos" en instalaciones modernas, incluidos los modelos multitúnel.

A los daños estructurales se ha sumado el exceso de humedad provocado por la persistencia de las lluvias y la falta de horas de sol, "están impidiendo el secado de los cultivos" y ha generado un escenario propicio para enfermedades fúngicas y pudrición.

Además, la organización ha advertido de la "especial vulnerabilidad" de cultivos como la sandía, cuyos trasplantes recién sembrados se han visto "gravemente perjudicados" por la humedad y las inundaciones derivadas de las sucesivas borrascas.

La organización ha señalado asimismo que la reiterada inundación de las mismas zonas productivas "evidencia un problema estructural en la ordenación del territorio", al considerar "insuficientes" las infraestructuras de drenaje y la planificación actual para absorber episodios meteorológicos "cada vez más frecuentes y severos asociados al cambio climático".

En relación con los precios, COAG ha indicado que la situación actual refleja un "equilibrio natural y lógico" ante la bajada de la producción y ha realizado un llamamiento a las empresas de comercialización y a las grandes cadenas de distribución para mantener la estabilidad de los precios y evitar presiones comerciales, "dado que la oferta no podrá recuperarse a corto plazo debido a la gravedad de los daños".

La organización recopila datos de daños, aunque "la persistencia del temporal "impide aún un balance definitivo", y ha pedido a agricultores y ganaderos afectados que cumplimenten el informe de daños preceptivo para registrar la situación del sector, al tiempo que prevé que la reducción de la oferta hortofrutícola en las próximas semanas tenga un impacto directo sobre los mercados.