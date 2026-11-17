Cultivo de pimiento afectado por la plaga de Thrips parvispinus. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG ha reclamado una respuesta "urgente y coordinada" de todas las administraciones ante la "grave expansión" del Thrips parvispinus en los cultivos hortofrutícolas de Almería "con herramientas para combatir la plaga y con respaldo económico para quienes están sufriendo sus consecuencias".

Según la entidad agraria, la situación ha superado la capacidad de respuesta de los agricultores, por lo que es preciso un plan integral de actuación que "permita frenar la plaga, proteger las producciones y evitar que miles de profesionales se vean obligados a abandonar su actividad".

En una nota, COAG ha explicado que ha mantenido una reunión con Coexphal para "impulsar un frente común" con el que "reclamar a los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central la puesta en marcha de medidas extraordinarias que permitan contener y erradicar la plaga", sin descartar llegar al ámbito comunitario.

Durante la reunión, COAG ha asegurado que se han arrancado ya "más de 1.200 hectáreas de pimiento" en la provincia a raíz de esta plaga, que ha dejado de afectar en exclusiva a este cultivo puesto que ya se ha extendido también al pepino. "Si el pimiento desaparece, desaparece nuestra agricultura, que nadie se lleve a engaño", han avisado.

Así, han urgido a las administraciones a asumir el problema "al máximo nivel" para articular de forma conjunta un plan integral de lucha contra el Thrips parvispinus. "La respuesta no puede limitarse a actuaciones aisladas ni descansar únicamente sobre los agricultores, sino que debe combinar herramientas fitosanitarias, control biológico, prevención y eliminación efectiva de los focos de propagación", han advertido.

NUEVAS MATERIAS ACTIVAS

Entre las medidas que resultan prioritarias figura la autorización de nuevas materias activas y productos fitosanitarios, además de fomentar una mayor y más exhaustiva investigación pública, para poder disponer de herramientas eficaces frente a la plaga, dentro de la producción integrada.

También consideran "imprescindible" el desarrollo de protocolos específicos de actuación, el refuerzo de la lucha biológica y un control riguroso de los focos, los arranques de cultivos y la gestión de los restos vegetales, incluidas las plantas de residuos.

En este contexto, debe estudiarse la posibilidad de establecer un paro biológico, pero "siempre que sea una medida diseñada, coordinada y liderada por la Administración andaluza".

"Una decisión de esta naturaleza no puede trasladar toda la responsabilidad ni el coste a los productores, por lo que debe contar con una planificación adecuada y garantías para los agricultores afectados", han considerado para exigir, además una "respuesta económica proporcional a las pérdidas que están soportando las explotaciones".