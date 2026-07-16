Coexphal reúne a 60 participantes en su primera colecta de sangre en Almería, con un 90% de nuevos donantes

Colecta de sangre organizada por Coexphal en las instalaciones de Labcolor, en La Mojonera (Almería). - COEXPHAL

LA MOJONERA (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha celebrado este jueves su primera colecta de sangre, que ha reunido a 60 profesionales del grupo, de los que el 90 por ciento eran nuevos donantes.

La colecta ha tenido lugar entre las 9,30 y las 13,00 horas en las instalaciones del laboratorio agroalimentario Labcolor, situadas en el Centro de Innovación Tecnológico de Coexphal (CIT COEX), en La Mojonera, según ha señalado la asociación en una nota.

La organización ha habilitado un dispositivo especial con capacidad para atender de forma simultánea a seis donantes, lo que ha permitido dar respuesta al interés mostrado por los trabajadores. Coexphal ha enmarcado la iniciativa en su compromiso social y ha calificado la participación de "masiva".

El presidente de Coexphal, Juan Antonio González, ha agradecido la labor del equipo médico y del delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, así como la "solidaridad y compromiso" de los trabajadores de la asociación.

"Nuestro lema es 'Unidos exportando futuro', pero hoy lo hemos transformado en 'Unidos salvando vidas', porque acciones como esta demuestran que somos capaces de unirnos para contribuir al bienestar de la sociedad", ha señalado González.

Por su parte, Belmonte ha agradecido el compromiso social del sector agroalimentario durante su visita a la jornada y ha afirmado que "el tejido hortofrutícola almeriense vuelve a demostrar que su liderazgo no es solo económico, sino profundamente humano y solidario".

El delegado ha subrayado la importancia de esta colecta especial, coordinada con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería, y ha recordado que "una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas y se convierte en un recurso crítico durante los meses de verano, una época en la que habitualmente descienden las reservas, pero las necesidades asistenciales en nuestros hospitales se mantienen intactas".

Belmonte ha hecho un llamamiento a seguir el ejemplo de los profesionales del campo "para garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos en toda la provincia".

CAMPAÑA 'UNIDOS SALVANDO VIDAS'

Durante las semanas previas a la colecta, Coexphal ha desarrollado una campaña interna y externa de comunicación bajo el lema 'Unidos salvando vidas', que ha difundido a través de sus canales corporativos y redes sociales para fomentar la participación y sensibilizar sobre la importancia de donar sangre.

La jornada se ha enmarcado en la campaña estival 'Mi verano salva vidas', que la Junta de Andalucía ha impulsado a través de los centros de transfusión. Durante julio y agosto, la provincia de Almería desarrollará 63 colectas destinadas a mantener las reservas de componentes sanguíneos.

Actualmente, más del 75 por ciento de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que continúan requiriendo atención durante el verano.

Según datos de la Junta de Andalucía, entre un 30 y un 35 por ciento se emplean en pacientes con cáncer y enfermedades hematológicas; un 20 por ciento, en personas con anemia; cerca de otro 20 por ciento, en intervenciones quirúrgicas, trasplantes o grandes quemados; más del diez por ciento, en patologías cardíacas, digestivas o renales; y alrededor del ocho por ciento, en accidentes y traumatismos.