Condenada la directora de una escuela infantil de El Ejido (Almería) por malversar fondos para compras particulares

ALMERÍA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Almería ha condenado a la directora de una escuela infantil de El Ejido que ejerció como tal entre 2017 y 2021 por haberse aprovechado de su puesto para malversar fondos del centro y adquirir en su propio beneficio productos como ropa, teléfonos o un televisor, entre otros bienes y servicios.

La mujer ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena inferior a los dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en certificado oficial, ya que también pasó dietas por kilometraje por trayectos que no había hecho al estar de baja médica.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la acusada ha restituido la cuantía reclamada en concepto de responsabilidad civil de unos 2.004 euros, sentido en el que se ha atenuado la petición inicial de nueve años y medio de prisión que hacía la Fiscalía, que ha modificado sus conclusiones y ha retirado un delito de apropiación indebida.

Según la acusación inicial del Ministerio Público, la acusada se aprovechó de su cargo como directora de la escuela infantil entre 2017 y 2021 para adquirir en "reiteradas ocasiones" bienes para su propio uso que "nada tenían que ver con sus funciones", como podía ser "lencería, ropa, calzado, maletas" o "comida"

En este sentido, también cargó a las cuentas de la escuela otros enseres y aparatos para su propio disfrute, entre ellos, "un televisor, un termoventilador, productos de higiene, teléfonos móviles, tablets y una cafetera"

Además, contrató servicios para uso propio como un suministro de agua para su consumo, a través de bombonas de agua, "con fines ajenos a los intereses del centro y sin ningún tipo de autorización". La adquisición de todos estos servicios y bienes le reportó "beneficios particulares".

Durante una baja por incapacidad temporal, entre enero y abril de 2021, la acusada también remitió con cargo al centro "certificaciones de kilometraje para su reintegro" correspondientes a desplazamientos "que no había realizado" solo para "enriquecerse".

También consta, de otro lado, que la acusada encargó obras y reparaciones para la escuela que "en ocasiones no eran necesarias", todo ello "sin pedir los pertinentes presupuestos ni justificar la realización de las mismas, tal y como era de obligado cumplimiento para la buena gestión del mismo".

Así, y para no ser descubierta, durante su periodo como directora "no realizó conciliaciones bancarias semestrales de la contabilidad del centro" así como tampoco arqueos mensuales, inventarios de bienes, ni "cumplió con su función de elaborar presupuestos de gastos y someterlos al Consejo Escolar".