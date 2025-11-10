Condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente al hijo pequeño de su pareja con amenazas en Almería

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a 14 años de prisión a un hombre de Almería que agredió sexualmente de forma reiterada al hijo pequeño de su pareja sentimental después de que la mujer se trasladara a vivir a la residencia del condenado, quien amenazaba a la víctima con matar a sus familiares si contaba lo que ocurría entre ellos.

La Sala de Apelación desestima el recurso de la defensa y confirma la comisión de un delito continuado de agresión sexual por el que también le prohíbe comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 16 años. También le impone diez años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 50.000 euros en concepto de indemnización.

El acusado habría agredido, al menos, durante casi dos años al menor después de que este y un hermano se fueran con su madre a vivir a la vivienda del agresor en 2015. Así, consta una primera agresión en septiembre de 2018 en la planta superior de la vivienda, cuando el niño tenía ocho años.

Según el tribunal, el agresor se aprovechó de varios aspectos para conseguir su propósito, como la convivencia que mantenía con el menor y la confianza que había generado en él. Asimismo, se servía de la diferencia de edad, madurez y corpulencia que le favorecían para acometer dichas agresiones.

Las agresiones sexuales se dieron "todas las semanas", de modo que el acusado buscaba "siempre" el lugar y el momento en que no estuvieran en el domicilio ni la madre ni el hermano de la víctima, tanto en la parte superior de la vivienda como en otras partes de la casa o incluso, en la piscina.

Tras estos actos, el acusado amenazaba al niño para que no contara nada. En este sentido, le decía que si narraba lo que ocurría entre ellos "mataría a su madre y a su hermana".

Por las noches, también era frecuente que el condenado acudiera a la habitación del menor para realizarle tocamientos. Los hechos fueron revelados el 2 de mayo de 2020 por el menor, quien "entre sollozos y aprovechando" y aprovechando que sus hermanos mantenían entre sí una conversación telefónica, los interrumpió y contó lo que le ocurría.