Condenado por someter a tocamientos sexuales al hijo de su pareja cuando tenía ocho años en El Ejido (Almería)

Archivo - Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado una pena de seis años de cárcel a un hombre que sometió a tocamientos sexuales al hijo de su pareja sentimental cuando contaba con ocho años de edad aprovechando que se quedaban a solas en el domicilio de la pareja en El Ejido (Almería).

La Sala de Apelación confirma el pronunciamiento de la Audiencia de Almería por un delito continuado de abuso sexual y le impone, además, la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros del menor durante diez años al tiempo que lo inhabilita para trabajos u oficios con niños durante el mismo tiempo. También le obliga a abonar 20.000 euros en indemnizaciones, entre otras penas accesorias.

La resolución judicial apunta que el acusado convivía con la madre y el niño, de quien se aprovechó tanto por la diferencia de edad como por la relación que mantenía con él, "como si de un padre se tratara", para poder cometer los abusos sexuales.

En este sentido, la sentencia apunta que, cuando se quedaban a solas, el acusado se acostaba con el menor en la cama y so pretexto de realizar un juego, exponía al menor a tocamientos de carácter sexual. Así, llegó a proponer al menor que le tocase su genitales, a lo que este se negó.

La sentencia de origen rechazaba, de otra parte, que el acusado sometiera al menor a masturbaciones u otras agresiones sexuales más graves, que aprovechara para mostrarse ante él o que lo desnudara a la fuerza.

El tribunal del TSJA ratifica la existencia de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado tanto por el testimonio ofrecido por el menor en prueba preconstituida como por el informe realizado por las psicólogas de la Fundación Márgenes y Vínculos, quienes evaluaron al niño y dieron verosimilitud a sus manifestaciones, ante un estado compatible con abusos sexuales.