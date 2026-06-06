Condenado por tráfico de drogas tras sufrir un accidente en Almería y ser descubierto con cocaína en la guantera

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y tres meses de prisión a un hombre que fue sorprendido por la Policía Local de Almería con cierta cantidad de cocaína en la guantera del coche en el que iba a raíz de un accidente de tráfico leve que provocó con otro turismo.

La sentencia, dictada en firme y consultada por Europa Press, apunta que sobre las 21,00 horas del 8 de diciembre de 2023 una patrulla de la Policía Local de Almería presenció una pequeña colisión por alcance entre dos vehículos a la altura del número 2 de la calle Granada.

De este modo, los agentes procedieron a inspeccionar el turismo que había causado el accidente, el cual iba ocupado por el acusado, al que constan antecedentes penales aunque no computables a efectos de reincidencia en esta causa.

El sospechoso viajaba en el asiento delantero derecho y portaba en la guantera una bolsa con un polvo blanco que, una vez analizado, resultó ser cocaína, con un peso neto de 19,58 gramos y una riqueza del 91,2 por ciento. La droga habría alcanzado un valor de más de 5.600 euros en el mercado ilícito.

Asimismo, la bolsa intervenida contenía otra sustancia similar al cristal blanco que también era cocaína. En este caso, se calculó un valor de unos 150 euros por esos 0,6 gramos, con una riqueza del 79,56 por ciento.

El acusado reconoció que poseía dichas sustancias con la intención de destinarla al tráfico ilegal entre terceros. Así, además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impone una multa de 6.000 euros con 20 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.