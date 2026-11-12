Condenan a 12 años y medio de cárcel al hombre que mató a otro con bloques de hormigón en un cortijo de Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto 12 años y seis meses de prisión al hombre que en julio del pasado año mató a golpes con bloques de hormigón a un varón con el que convivía en un cortijo situado en el paraje de Tarambana, en El Ejido (Almería).

La sentencia, contra la que cabe apelación, achaca al acusado un delito de homicidio consumado basándose en el veredicto de culpabilidad emitido por un tribunal de jurado, que descartó que el hombre actuara con sus capacidades mentales o físicas mermadas.

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, condena además al acusado a ocho años de libertad vigilada así como a indemnizar a cada una de las dos hijas del finado con 75.000 euros frente a los 156.000 solicitados por la acusación particular, que también solicitaba 25 años de cárcel por asesinato.

En este sentido, el magistrado-presidente Luis Columna descarta que el crimen pueda ser considerado un asesinato a partir de los hechos probados, puesto que el ataque derivó de una riña mutuamente aceptada por intervinientes; de modo que la víctima estaba en una posición defensiva, que es incompatible con la alevosía.

Así, apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar que en una riña de este tipo predomina el "deseo de pelear" --'animus pugnandi'-- sobre una agresión alevosa "salvo que se produzca una alteración desproporcionada e inesperada de las condiciones del combate, lo que no ha quedado acreditado, ya que nadie vio el final de la pelea ni de los informes médicos forenses se puede sacar esta conclusión", expone.

El texto da por probado que el acusado y la víctima compartían un cortijo en El Ejido, si bien la convivencia entre ellos era mala, de modo que S.A. había amenazado al perjudicado de muerte el ocasiones anteriores a los hechos.

Así, sobre las 20,45 horas del 7 de julio de 2025, cuando ambos se encontraban en el interior del cortijo, comenzó una discusión entre ambos en la que se acometieron entre sí con un cuchillo cada uno, por lo que se causaron heridas de gravedad.

Ya sin los cuchillos, siguieron la pelea en el exterior de la vivienda, donde el acusado tiró a la víctima al suelo, "y con ánimo de acabar con su vida", se colocó encima de él, cogió un bloque de hormigón y le golpeó en la parte posterior de la cabeza.

La acción se repitió con un segundo bloque con el que lo golpeó también en el cráneo, lo que ocasionó la muerte de la víctima instantes después a consecuencia de un traumatismo cráneofacial severo así como de una lesión pulmonar con hemotórax, que causó un colapso pulmonar, entre otras lesiones.