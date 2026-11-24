Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado las penas que suman cuatro años y un día de prisión impuestas a un joven de Barcelona que agredió sexualmente en un hotel de Almería a un menor de 14 años, con quien había entablado contacto meses antes a través del chat en línea del videojuego 'Grand Theft Auto' (GTA) y al que había solicitado fotografías de contenido sexual.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima íntegramente el recurso de apelación y ratifica el pronunciamiento de origen, dictado el 24 de abril de 2025, que también imponía el pago de 15.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil por los daños ocasionados.

En concreto, fue condenado a seis meses de prisión por embaucamiento de menores, a un año por agresión sexual y a dos años, seis meses y un día por difusión de pornografía a menores en concurso medial con elaboración de pornografía infantil, además de una multa de 540 euros por tenencia de pornografía infantil.

Asimismo, la Audiencia Provincial le impuso las prohibiciones de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella, cinco años de libertad vigilada y siete de inhabilitación para actividades que impliquen contacto regular y directo con menores.

La Sala de Apelación rechaza la petición de absolución de la defensa y avala la declaración de la víctima, que considera "verosímil, coherente y suficiente" para sustentar la condena por agresión sexual.

La Sección Segunda de Almería ya dio por probado que el acusado, residente en la localidad barcelonesa de Vilassar de Mar, conoció al menor en mayo de 2022, cuando este tenía 13 años, a través del chat del GTA. Después, ambos trasladaron sus conversaciones privadas a 'WhatsApp'.

Durante los ocho meses que duró el contacto, el acusado se ganó la confianza del adolescente y estableció vínculos que le permitieron "desviar la temática de la conversación hacia lo sexual y sentimental". Además, le obsequiaba con videojuegos, le "presionaba emocionalmente" cuando tardaba en responder a sus mensajes y controlaba sus movimientos mediante una aplicación de geolocalización.

El acusado remitió al menor fotografías de contenido sexual y le solicitó imágenes íntimas. El adolescente llegó a enviarle más de un centenar de fotografías, en su mayoría sin camiseta o cubierto con una toalla. Entre ellas había una en la que aparecía completamente desnudo, que el tribunal considera material pornográfico infantil.

El 23 de enero de 2023, el acusado, que entonces tenía 23 años, se desplazó hasta Almería capital, donde recogió al menor a la salida del instituto y lo invitó al hotel en el que se alojaba "para estar a solas con él".

En la habitación del establecimiento se produjo la agresión sexual, en un encuentro que el acusado "deseaba y había preparado", pese a que el menor había rechazado anteriormente su propuesta de mantener relaciones sexuales.

Tras su detención, los investigadores localizaron en el ordenador portátil y en el móvil del acusado numerosos archivos de pornografía infantil, así como fotografías intercambiadas con otros menores. Estos últimos hechos dieron lugar a actuaciones judiciales separadas para su investigación.

RECHAZA EXIMIRLE DE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL ASPERGER

La defensa solicitaba la absolución del acusado al sostener que el trastorno del espectro autista de tipo Asperger que presenta le había impedido comprender que la relación con el menor podía revestir un "carácter negativo o lesivo" para este. Asimismo, defendía que la relación entre ambos fue "de igual a igual", pese a la diferencia de casi nueve años de edad.

Sin embargo, los informes periciales determinaron que las facultades del acusado para entender y querer estaban "moderadamente disminuidas", sin que presentara alteraciones del pensamiento ni "incapacidad para distinguir entre el bien y el mal".

El alto tribunal andaluz destaca la "capacidad de planificación, persistencia, control y orientación hacia un fin sexual determinado" del acusado y rechaza su absolución.

El TSJA también descarta una madurez equiparable entre ambos, puesto que el acusado trabajaba, disponía de dinero y organizó por sí solo el viaje hasta Almería. Así, considera que el condenado asumió un "papel predominante, frente al rol subordinado del menor", al que sometió a un "proceso de control, dependencia y sexualización", circunstancia que ha valorado para mantener la indemnización de 15.000 euros a la víctima.

Contra la resolución, dictada el pasado 30 de octubre, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).