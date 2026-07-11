Continúan en 7 las desapariciones denunciadas tras el incendio de Los Gallardos mientras se identifica a los fallecidos

1103605.1.260.149.20260711205524 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios por segunda vez en Turre (Almería), por el incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). Visita al Puesto de Mando Av - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El número de denuncias de personas desaparecidas como consecuencia del incendio de Los Gallardos (Almería) declarado este pasado jueves continúa siendo siete, a la vez que se está a la espera de que culmine la identificación de personas fallecidas por este fuego para comprobar si entre éstas figuran algunas de las personas cuya desaparición se ha denunciado.

Así lo ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una atención a medios este sábado por la tarde desde el puesto de mando avanzado instalado a propósito de este incendio en Turre (Almería) junto al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la secretaria General de Protección Civil, Virginia Barcones, entre otras autoridades.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha confirmado que no ha habido "novedad" durante la jornada respecto a la información de la que se disponía por la mañana acerca del número de personas desaparecidas tras este incendio, y en ese sentido ha señalado que "sigue habiendo siete personas sobre las cuales se ha denunciado desaparición".

En ese punto, Bolaños ha remarcado que los restos mortales de las doce personas fallecidas por este incendio "todavía están en el Instituto de Medicina Legal y Forense", en Madrid, y se está a la espera de que se realicen las "identificaciones" de las mismas, lo que permitirá "saber cuántas de las personas cuya desaparición está denunciada corresponden con personas que están fallecidas también", ha indicado.

El ministro ha dicho que quería hablar "con mucha cautela porque por supuesto los forenses han de hacer este trabajo" de "comprobar quiénes son las personas exactamente fallecidas y, a partir de ahí, saber cuáles son las personas desaparecidas que corresponden con fallecidos".

Bolaños se ha comprometido a que las autoridades darán la información al respecto de esta materia "con toda transparencia y prácticamente en tiempo real" cuando se disponga de ella.

De este modo, no ha podido confirmar, a preguntas de los periodistas, si entre los fallecidos hay menores de edad, así como personas de nacionalidad extranjera, remitiéndose a que aún no se había identificado a las víctimas mortales.