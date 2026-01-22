Controlado el incendio del Cerro Cinto en Cabo de Gata-Níjar (Almería), que encara los trabajos para su liquidación

Momento activo del incendio forestal declarado en la zona del Cerro Cinto, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - INFOCA

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado a las 10,30 horas de este jueves el incendio forestal declarado en la zona del Cerro Cinto, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), donde continúan las tareas de remate y liquidación con dos grupos de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.

Según ha informado el propio dispositivo a través de su perfil en 'X', el incendio permanece bajo control en el término municipal de Níjar, después de que haya quedado estabilizado tras varias horas de intervención.

El fuego se declaró sobre las 20,30 horas de este miércoles en el entorno de Los Albaricoques, una zona donde, según ha explicado la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, las labores de extinción se vieron inicialmente dificultadas por el fuerte viento, en una jornada marcada por avisos por rachas intensas.

En un primer momento, el Infoca movilizó tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos camiones autobombas, lo que permitió estabilizar las llamas en torno a la medianoche.