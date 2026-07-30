Cooltural Fest de Almería espera superar los seis millones de impacto económico en 2026

Archivo - Concierto durante el Cooltural Fest en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Cooltural Fest espera superar en su edición de 2026 los seis millones de euros de impacto económico, después de que la cita alcanzara en 2025 un total estimado de 5,83 millones de euros y atrajera al 49,1 por ciento de su público desde fuera de la provincia de Almería.

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, los datos proceden de un informe elaborado por la agencia de asesoría económica 'Sympathy for the Lawyer' (SFTL), única empresa española que ha aparecido dos años consecutivos en la lista 'Billboard Top Business Managers'.

El estudio atribuye los resultados a la actividad desarrollada durante el evento y al "efecto tractor" que ejerce sobre el turismo, el comercio y el tejido empresarial de la ciudad.

El festival está organizado por 'Crash Music' junto al Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de la Diputación Provincial a través de 'Costa de Almería' y 'Sabores Almería', además del trabajo inclusivo de la Fundación 'Music For All'.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que "la edición del pasado año volvió a congregar a miles de espectadores de toda España, consolidando un modelo que combina una oferta musical de referencia con actividades abiertas a toda la ciudadanía".

Desde 'Crash Music' han afirmado que "la cultura, el ocio y la música son también motores de desarrollo económico, innovación y transformación social". "Al gestionar nuestros festivales con criterios de eficiencia, planificación logística y rigor empresarial, hemos logrado que el impacto económico trascienda el recinto del concierto", han añadido.

Los días principales de la edición de 2026 tendrán lugar del 21 al 23 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial. El programa también contará con una fiesta de bienvenida de entrada libre el 20 de agosto en el Cable Inglés, en el Parque de las Almadrabillas, y con una fiesta de clausura el sábado 29 de agosto en la Faluca, junto al Paseo Marítimo, también gratuita.

CASI LA MITAD DEL PÚBLICO PROCEDE DE FUERA DE ALMERÍA

El informe señala que el 49,1 por ciento del público de la pasada edición procedía de fuera de la provincia de Almería, mientras que el 29,4 por ciento llegó desde fuera de Andalucía, unos datos que reflejan el posicionamiento nacional de Cooltural Fest como destino cultural.

Entre las principales provincias de origen figuran Madrid, con el 9,7 por ciento; Murcia, con el 9,1 por ciento; Granada, con el 8,2 por ciento; Málaga, con el 4,8 por ciento; Alicante, con el 3,5 por ciento, y Barcelona, con el 1,3 por ciento.

La llegada de asistentes genera una demanda adicional de alojamiento, restauración, transporte, comercio y servicios, cuyos efectos se prolongan más allá de la celebración del evento mediante el denominado impacto inducido. Es decir, el consumo que realizan posteriormente trabajadores y empresas beneficiados por la actividad económica generada.

MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS DE IMPACTO ECONÓMICO

El informe de SFTL cifra en 5,83 millones de euros el impacto económico total de la edición de 2025, distribuido entre los efectos directos, indirectos e inducidos.

El impacto directo se ha estimado en casi 1,8 millones de euros y corresponde a la venta de entradas y al consumo dentro del recinto del festival. El impacto indirecto ha rozado los 2,8 millones, a partir del gasto de los visitantes en la ciudad y de la actividad de la cadena de proveedores vinculada al evento.

Por su parte, el impacto inducido ha superado los 1,2 millones de euros, derivados del consumo posterior asociado a los salarios y rentas generados por la actividad económica del festival.

El mayor volumen del impacto indirecto corresponde al gasto de los visitantes no locales, que ha alcanzado los 2,19 millones de euros. De esta cantidad, 780.000 euros corresponden al alojamiento; 590.000 euros, a restauración y ocio; 650.000 euros, al transporte interurbano, y 170.000 euros, a compras valoradas por margen comercial.

A estas cantidades se suma un efecto de alrededor de 600.000 euros relacionado con las empresas proveedoras responsables del montaje, la logística, la producción técnica y otros servicios necesarios para el festival.

UNAS 1.300 PERSONAS MOVILIZADAS

Según las estimaciones de 'Crash Music', Cooltural Fest ha movilizado a aproximadamente 1.300 personas, de las que unas 500 han sido contratadas directamente por la organización y alrededor de 800 han trabajado a través de empresas proveedoras relacionadas con la producción del evento.

La organización ha precisado que estas cifras hacen referencia al personal movilizado para el desarrollo del festival y no a empleos equivalentes a una jornada anual. Asimismo, más de 50 personas con discapacidad han sido contratadas a través de la Fundación 'Music For All'.

El informe ha seguido los criterios habituales de los estudios de impacto económico de eventos, con una diferenciación entre los efectos directos, indirectos e inducidos. También ha evitado el doble cómputo y ha aplicado el principio de adicionalidad para calcular únicamente el gasto atribuible al festival.