Cosentino congrega a más de 470 clientes y colaboradores norteamericanos en 'Cosentino 100'

El Grupo Cosentino, dedicado a la producción y distribución de superficies para el mundo de la arquitectura y el diseño, celebra durante estos días en Riviera Maya (México) la XXI edición de su encuentro anual 'Cosentino 100', en el que se han dado cita más de 470 clientes y colaboradores de América del Norte así como de empresas fabricantes y transformadoras de Estados Unidos y Canadá, con un total de 164.

Según ha indicado en una nota la multinacional con sede en Cantoria (Almería), el evento supone un referente para el sector de la piedra, la decoración y la remodelación en Norteamérica dada la representación de importantes asociaciones sectoriales tanto de la región como a nivel internacional como la Sociedad Americana de Diseñadores de Interior (ASID), el Marble Institute of America (MIA), el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) o la Asociación Internacional de Fabricantes de Superficies (ISFA).

A ellos hay que unir la participación también de relevantes ponentes y prescriptores como es el caso del artista multimedia y reconocido conferenciante y motivador, Phil Hansen, o de Ken Simonson, Economista jefe de la Asociación de Contratistas Generales de América.

Este año la convención, que arrancó este pasado lunes y finaliza el 1 de febrero, está presidida bajo el lema 'At the Top with Cosentino', con el que la multinacional quiere reconocer el compromiso de sus clientes y colaboradores con el proyecto de Cosentino, así como la apuesta común por la innovación, la calidad y la seguridad laboral.

El evento también está sirviendo para trasladar a los asistentes las últimas novedades de producto de la firma, como las colecciones Eternal y Loft de Silestone, o la serie Stonika y el espectacular nuevo grosor de 4mm de la superficie ultracompacta Dekton. Novedades que, al igual que anteriores años, han sido ya presentadas con gran éxito en la reciente feria Interior Design Show (IDS) de Toronto.

El presidente de la multinacional española, Francisco Martínez-Cosentino, trasladó durante su discurso de inauguración el agradecimiento a todos los asistentes, y les animó a "seguir innovando y apostando por la sostenibilidad y un mayor grado de digitalización para ser más eficientes, llegar de forma adecuada a los clientes y fortalecer el crecimiento de toda la industria".

"Por nuestra parte, seguiremos con nuestro compromiso y apuesta por el mercado norteamericano, ofreciendo el mejor servicio posible a todos nuestros clientes para ser mejores cada día", concluyó Martínez-Cosentino.

Grupo Cosentino posee en la actualidad una de las redes comerciales y de distribución más amplias alcanzada por una empresa española del sector industrial en América del Norte. En esta región, que supone aproximadamente el 52 por ciento de la facturación global del grupo, Cosentino cuenta actualmente con 43 'centers', cinco 'city' o 'showrooms', dos 'hubs' de distribución y 12 fábricas de elaboración ubicadas en Estados Unidos. Por su parte, la filial del grupo 'Cosentino Northamerica', que gestiona la mencionada red desde sus 'headquarters' ubicados en Miami, alcanza ya la cifra de los 1.200 empleados en esta región.