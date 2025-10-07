Cosentino presenta en Madrid la XX edición del concurso internacional 'Cosentino Design Challenge'

Los ganadores de la XIX edición del 'Cosentino Design Challenge', junto a representantes de la marca, durante el acto de presentación de la nueva convocatoria celebrado en Cosentino City Madrid. - COSENTINO

Cosentino City Madrid ha acogido el acto oficial de presentación de la nueva convocatoria del 'Cosentino Design Challenge' (CDC), que este curso alcanza su vigésima edición, en una cita en la que la multinacional almeriense ha mostrado su apuesta por el talento joven y la creatividad en dos disciplinas estrechamente relacionadas con la compañía, como son el diseño y la arquitectura.

En el encuentro se han dado a conocer las dos temáticas sobre las que los estudiantes de arquitectura y diseño de diferentes escuelas de todo el mundo deberán investigar, crear y desarrollar sus proyectos inspiradores, según ha indicado la marca en un comunicado.

Un año más, el jurado del CDC buscará entre todas las propuestas presentadas aquellas que promuevan la sostenibilidad real, la capacidad transformadora del diseño, la creatividad, la innovación y la emoción.

En la categoría de Diseño, la temática propuesta para el curso 25-26 es 'Mobiliario para Fomentar el Bienestar', en la que se valorará la utilización de otros materiales; la ambientación y el diseño integral; y la reflexión sobre su uso actual, nuevas tendencias, o la experiencia espacial.

Por su parte, en la disciplina de Arquitectura, el reto en esta edición responde a 'Espacios para los Medios de Comunicación', que insta a proponer diseños de espacios adaptados para la grabación y emisión de contenidos en medios como televisión, radio o prensa.

El CDC deja "total libertad" a los estudiantes para desarrollar sus ideas conforme a las bases del concurso. El jurado valora especialmente "la adecuación al proyecto de las capacidades expresivas de los productos de Cosentino" --Silestone, Dekton y/o Sensa by Cosentino--, así como "las nuevas propuestas sobre materiales, acabados o aplicaciones" que los participantes puedan generar.

El periodo de recepción de proyectos se inició el pasado 1 de octubre y finalizará a las 23,59 horas del 1 de junio de 2026. En cada categoría se establecen tres primeros premios dotados con 1.000 euros cada uno, además de tres accésits y las menciones especiales que considere el jurado. Todos los detalles de la convocatoria pueden consultarse en la web: 'cosentinodesignchallenge.org/edicion-20/'.

ENTREGA DE PREMIOS CDC 19

El evento sirvió además para entregar los premios a los alumnos ganadores en la edición número 19, cuyo fallo del jurado tuvo lugar el pasado mes de junio en Cosentino City Alicante.

La pasada edición del concurso tuvo una "participación récord" con más de 40 escuelas y universidades colaboradoras, junto a propuestas de estudiantes de otras instituciones de Chile, Argentina, China, México y República Checa, en la que se presentaron un total de 323 proyectos, 102 en la categoría de Arquitectura y 221 en la de Diseño.

El acto contó con la participación de Santiago Alfonso, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación de Cosentino, así como de Adelina Salinas, arquitecta y coordinadora del concurso, y de Ricardo Santonja, profesor, fotógrafo y colaborador del CDC desde sus inicios.

Además de la entrega de premios y la exposición de las propuestas ganadoras, los asistentes pudieron asistir a una ponencia de clausura titulada 'La función de la emoción', impartida por el arquitecto y senior associate de Heatherwick Studio en Londres, Luis Sacristán Murga.

UNA APUESTA POR EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD

'Cosentino Design Challenge' es una iniciativa de responsabilidad social corporativa de Cosentino enmarcada en la apuesta de la firma por el talento y la creatividad de los futuros profesionales de la arquitectura y el diseño.

CDC es una oportunidad que pone en contacto a estudiantes de todo el mundo de estas disciplinas con los materiales de una empresa líder en el sector. La implicación de más de 40 escuelas y universidades internacionales "acreditan el prestigio adquirido durante estas 19 ediciones pasadas del certamen".