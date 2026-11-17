La candidata del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, conversa con varias personas mayores durante un desayuno en Berja. - PP

BERJA (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata 'número uno' del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo revalorizará cada año las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC), una medida de la que se beneficiarían cerca de 110.000 pensionistas de la provincia y con la que los 'populares' pretenden garantizar que los mayores no pierdan poder adquisitivo.

Así lo ha trasladado este martes durante un desayuno con personas mayores celebrado en Berja, en el que ha participado junto al alcalde del municipio, José Carlos Lupión, y la suplente al Senado Carmen Belén López.

En una nota, Crespo ha subrayado que "para el PP las pensiones son innegociables" y ha explicado que este compromiso busca "ofrecer certidumbre a los mayores y garantizar que sus ingresos evolucionen al mismo ritmo que el coste de la vida".

"La pensión no es un regalo de ningún Gobierno, es el fruto de toda una vida de trabajo, esfuerzo y cotizaciones. Protegerla es una cuestión de justicia y de dignidad", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha señalado que la actualización de las prestaciones permitiría a los pensionistas "afrontar mejor los gastos de la cesta de la compra, la factura de la luz, la calefacción o los gastos de farmacia".

"No hablamos de cifras frías, hablamos de su vida diaria, de que puedan comprar lo que necesitan y vivir con tranquilidad, sin perder capacidad adquisitiva", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que hay más de 1,5 millones de pensionistas en Andalucía y a alrededor de 9,5 millones en el conjunto de España, que se beneficiarían de una "política de protección" del poder adquisitivo de las pensiones.

Crespo ha defendido que el compromiso de Feijóo "no se limita a garantizar las prestaciones actuales, sino que también pasa por reforzar el sistema público para que los jóvenes tengan la seguridad de que podrán cobrar su pensión cuando llegue el momento de jubilarse".

Por otra parte, ha criticado que el PSOE intente dar lecciones sobre pensiones y ha recordado la "congelación" que aplicó el Gobierno socialista en 2011. Frente a ello, ha insistido en que Feijóo ha formalizado por escrito su compromiso tanto con la actualización de las prestaciones como con la sostenibilidad del sistema público.

"Nuestros mayores necesitan certezas, no enfrentamientos políticos. Necesitan saber que su pensión estará protegida hoy y también mañana", ha subrayado.

MÁS AYUDAS A LA DEPENDENCIA Y ATENCIÓN A LOS MAYORES

Crespo también ha expuesto otras propuestas del PP destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y apoyar a las familias que se encargan de sus cuidados, entre ellas un incremento de las ayudas a la dependencia y una deducción del 40 por ciento en el IRPF por los gastos de atención profesional de una persona mayor dependiente, con el objetivo de "aliviar la carga económica que supone contratar cuidados especializados".

Otra de las prioridades que ha presentado ha sido la lucha contra la soledad no deseada, para lo que el PP propone impulsar una Estrategia Nacional y un Pacto de Estado por los Mayores que permitan mejorar la detección, la prevención y el acompañamiento de las personas que se encuentran en esta situación.

En materia sanitaria, ha apostado por garantizar que los mayores residentes en municipios rurales puedan recibir asistencia sanitaria cercana, sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

La candidata también ha defendido que ninguna persona mayor quede excluida por no saber utilizar internet o un móvil. Para ello, ha planteado garantizar la atención presencial, telefónica y digital en las administraciones y los servicios, de forma que la cita previa sirva para organizarla y no suponga una barrera para realizar gestiones.

"Queremos una sociedad que cuide a sus mayores, que reconozca todo lo que han hecho por nosotros y que les ofrezca tranquilidad. Dar una oportunidad a Feijóo es apostar por un sistema público de pensiones sólido, por mejores servicios y por unas políticas que sitúen a las personas mayores y su bienestar en el centro", ha concluido.