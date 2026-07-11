Cruz Roja atiende a más de 600 personas en el incendio de Los Gallardos (Almería) a través de 60 voluntarios

Desalojados en el tanatorio de Lubrín por el incendio de Los Gallardos atendidos por Cruz Roja. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 60 voluntarios de Cruz Roja han atendido a más de 600 personas que se han visto afectadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) desde este pasado jueves a través sus equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) ubicados en los albergues provisionales que se instalaron en Lubrín y Garrucha, ya cerrados tras la reubicación de damnificados.

El coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Fran Vicente, ha valorado la implicación de los voluntarios y voluntarias de la institución ante esta emergencia que también ha obligado a activar a equipos de apoyo psicosocial para dar asistencia a los desplazados, con un total de 134 atenciones de este tipo, según ha detallado a Europa Press.

Hasta 450 personas han sido atendidas en los albergues antes de su cierre, de modo que todas ellas han sido realojadas "en hoteles y en apartamentos turísticos que han colaborado de manera solidaria con la emergencia", según ha explicado Vicente ante esta nueva alternativa con la que se mejorarán las condiciones de descanso de los afectados.

"Seguimos teniendo personal en el puesto de mando para coordinarnos con todas las entidades y el 112", ha añadido el coordinador de la entidad, quien ha apuntado que se mantiene un retén de voluntarios para atender a las personas que ahora están alojadas en recursos hoteleros.

Asimismo, ha destacar el trabajo que se ha hecho a través del teléfono de información a las familias, donde se han recibido más de 400 llamadas atendidas por el voluntariado de la Cruz Roja de Almería de entre quienes buscaban información sobre sus allegados.