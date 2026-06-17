Declarado un incendio forestal en el paraje El Saltador de Carboneras (Almería)

Incendio forestal declarado en el paraje El Saltador, en Carboneras (Almería). - INFOCA

CARBONERAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca trabaja desde la mañana de este miércoles para sofocar un incendio declarado en el paraje El Saltador, en el término municipal de Carboneras (Almería), donde mantiene desplegados dos helicópteros semipesados, dos medios de carga en tierra, tres grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba.

Según ha informado el dispositivo a través de 'X', el fuego se declaró a las 9,50 horas con una primera movilización de medios aéreos, terrestres y personal técnico, que fue reforzada a las 10,30 horas con la incorporación de un segundo helicóptero semipesado y un tercer grupo de bomberos forestales.

El incendio de Carboneras se produce en plena época de peligro alto, que comenzó el 1 de junio, después de un inicio de año en el que el último balance oficial situaba en 25 las intervenciones del Infoca en Almería, entre ellas 16 conatos y nueve incendios, con más de 417 hectáreas afectadas.

Antes del inicio del periodo de riesgo alto, la provincia ya había registrado cinco incendios forestales en los últimos diez días de mayo, el mayor de ellos el originado el 21 de mayo en el paraje 'El Pocico', en la zona minera de La Vagoneta, que afectó a unas 223,57 hectáreas entre los términos de Almería y Huércal de Almería.