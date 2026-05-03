El Defensor del Pueblo investiga retrasos en el Hospital Torrecárdenas de Almería para determinar la edad de los menas

Pasillo de un centro hospitalario, en una imagen de archivo. - DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

ALMERÍA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía ha iniciado una actuación de oficio para recabar información sobre los retrasos que, según una queja anónima recibida por la institución, se producirían en horario nocturno en el Hospital Torrecárdenas de Almería en la emisión de informes radiológicos para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados.

Esta situación les obligaría, de confirmarse estos hechos, a pasar la noche "en condiciones inadecuadas" a la espera del documento necesario para acreditar oficialmente su minoría de edad y poder ser derivados a un centro de protección.

La actuación, consultada por Europa Press en la web del Defensor del Pueblo Andaluz, se dirige a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y al Hospital Torrecárdenas.

En el correo, la persona remitente afirma que, entre los trámites que realizan los agentes de la Policía Nacional con los "menas indocumentados", figura la práctica de una prueba radiológica para determinar su edad, normalmente una radiografía del carpo, en la mano y la muñeca, para estimar la edad ósea. Una vez confirmada la minoría de edad, se procede a su traslado al correspondiente centro de protección.

Según el escrito, aunque por la noche se realizan las pruebas radiológicas, el centro médico "no confecciona en ese horario el informe necesario" para hacer constar la edad, un documento "imprescindible" para el ingreso de estos menores en un centro.

La queja añade que esta situación ha sido trasladada en el hospital tanto a la recepción de urgencias como al personal técnico que realiza las placas de rayos, con el fin de que informen al radiólogo de guardia sobre la necesidad del informe para poder evitar que pasen la noche en Comisaría.

ESPERAS DE "HASTA DIEZ HORAS"

La persona remitente asegura desconocer los motivos por los que no se elaboran estos informes durante la noche ni si el radiólogo de guardia ha tenido conocimiento de los hechos.

No obstante, sostiene que los menores extranjeros no acompañados indocumentados que no llegan en patera, sino que se presentan en Comisaría o son localizados en la vía pública, pueden pasar la noche en dependencias policiales si son encontrados a partir de las 21,00 horas.

El documento apunta que estos menores pueden permanecer "hasta diez horas" sentados en una "silla de plástico" y que son los funcionarios de policía quienes les dan de cenar y desayunar "por sus propios medios", ya que muchos "vienen con hambre".

La persona remitente sostiene que estos menores no deben sufrir ese "trato tan deshumanizado" por parte de la administración y que necesitan un espacio donde permanecer "debidamente atendidos" mientras se resuelve su derivación.

La Defensoría ha indicado que, al tratarse de una queja remitida por correo electrónico sin identificación de la persona remitente ni ratificación y firma, procedería dar por concluidas las actuaciones por tratarse de un escrito anónimo.

Sin embargo, ante la "gravedad de los hechos descritos", su posible incidencia en los derechos de personas menores de edad especialmente vulnerables y la posibilidad de que el relato pudiera ser cierto, la institución ha acordado intervenir de oficio.

El organismo considera necesario esclarecer si se producen estas demoras y, en su caso, si la respuesta administrativa y sanitaria ofrecida garantiza una "atención digna, ágil y ajustada al interés superior del menor".

Asimismo, ha recordado que la protección de la infancia exige que cualquier actuación relacionada con menores no acompañados se desarrolle con la "máxima diligencia y coordinación entre administraciones", con el fin de "evitar esperas innecesarias o situaciones que puedan agravar su desamparo".