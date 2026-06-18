Desmantelan en El Ejido (Almería) un invernadero con 5.000 plantas de marihuana y 2.300 kilos de peso

Imagen del invernadero en Matagorda, El Ejido (Almería), desmantelado con 5.000 plantas de marihuana - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en El Ejido (Almería) un invernadero con 5.000 plantas de marihuana y 2.300 kilos de peso y ha detenido a dos personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En un comunicado, ha detallado que el invernadero estaba situado en la barriada de Matagorda y que la investigación de la denominada 'Operación Epona' se inició tras obtenerse diferentes informaciones que apuntaban a la posible existencia de una plantación de marihuana de grandes dimensiones instalada en el interior de un invernadero.

A partir de ese momento, agentes del grupo Udyco de la Brigada Local de Policía Judicial de El Ejido establecieron diferentes dispositivos y realizaron numerosas comprobaciones en las inmediaciones de la zona, ha explicado la Policía, que ha agregado que las pesquisas permitieron confirmar la existencia de "una importante infraestructura destinada al cultivo intensivo de cannabis", ya que el invernadero albergaba una elevada cantidad de plantas de marihuana y disponía de los elementos necesarios para favorecer su crecimiento y ocultar la actividad ilícita desarrollada en su interior.

Debido a las características y "peligrosidad" del entorno en el que debía practicarse la entrada, la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la correcta ejecución de la operación y evitar posibles incidentes.

Han participado agentes de la Unidad de Prevención y Reacción -UPR- de la Comisaría de El Ejido, encargados de reforzar la seguridad de la actuación, así como efectivos de la Policía Local de El Ejido pertenecientes al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención -GOAP -, estos últimos colaboraron en el corte del tráfico y la cobertura de las vías próximas al inmueble, facilitando así el desarrollo de la entrada y registro en condiciones de seguridad.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional ha detenido a dos personas por su presunta participación en los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico y, tras finalizar las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza Número 3 de El Ejido, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.

La Policía ha explicado que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la infraestructura desmantelada y con las personas que pudieran haber participado en el cultivo y mantenimiento de la plantación.