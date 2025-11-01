El destino 'Costa de Almería' viaja a la WTM de Londres para consolidar el mercado británico

El presidente, Javier Aureliano García, y el vicepresidente y diputado provinciak de Turismo, Fernando Giménez, en una edición anterior de la WTM. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y 'Costa de Almería' vuelve un año más a Londres para participar en la World Travel Market (WTM), una de las ferias turísticas más importantes del mundo junto con Fitur y la ITB de Berlín, que se celebra del 4 al 6 de noviembre con más de 5.000 destinos representados en el Excel London.

El destino 'Costa de Almería' estará ubicado en un espacio destacado dentro del expositor de 'Turismo Andaluz', para "dar a conocer la excelencia de su oferta turística a profesionales y público general", según ha indicado la Diputación en una nota.

Así, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, y la diputada María del Mar López asistirán a esta edición de la WTM para reunirse y mantener una agenda de reuniones con agentes del sector turístico como con aerolíneas o turoperadores, así como con otros destinos "para compartir sinergias y abrir líneas de colaboración".

Esta acción se realiza con el objetivo de consolidar e incrementar el mercado británico como el principal emisor de turistas a 'Costa de Almería', ya que esta feria ofrece valiosas oportunidades de 'networking' y conexiones de negocios.

El vicepresidente y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado que 'Costa de Almería' vuelve a la WTM para "conquistar el mercado británico con sus bondades" mediante el mensaje de que 'Costa de Almería' es "un destino competitivo y preparado para seguir creciendo en un mercado tan estratégico como el británico".

"Nuestro objetivo es reforzar y potenciar la excelente relación que mantenemos con turoperadores, aerolíneas y agentes del sector, para que cada año más visitantes del Reino Unido elijan nuestra tierra", ha dicho.

Giménez ha indicado que la cita supone "un gran escaparate mundial y una fábrica de oportunidades" puesto que en ella "presentamos una oferta sólida, diversa y sostenible, capaz de enamorar al viajero británico que busca sol, naturaleza, gastronomía y experiencias auténticas".

"Contamos con una agenda de reuniones intensas que nos permitirá consolidar alianzas y abrir nuevas vías de colaboración. Esta feria es una oportunidad magnífica para mostrar que Almería es un territorio que ofrece todo lo necesario: clima, naturaleza, cultura, gastronomía, montaña o playa, para seguir creciendo entre los viajeros británicos como destino preferencial", ha destacado Giménez.

La agenda de reuniones que la Diputación de Almería y el Servicio Provincial de Turismo mantendrá en la WTM incluye encuentros para potenciar y consolidar que el mercado británico "siga siendo líder en la provincia, después del turismo nacional".

La WTM es uno de los encuentros de referencia de la industria turística del mundo, y la principal cita del sector en Reino Unido, el primer emisor internacional de turismo internacional hacia la región. El pasado año congregó más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de 184 países.

En la feria, 'Costa de Almería' tendrá un espacio destacado dentro del andaluz, que contará con un expositor de 580 metros cuadrados, de similares dimensiones a la edición anterior, orientado a facilitar la generación de reuniones. Contará con una zona de negocio con 40 mesas en la que estarán presentes, entre espacios fijos y rotatorios, 59 empresas e instituciones.

Dentro de las actividades de la Feria, pero fuera del recinto ferial Excel, en el espacio Christ Church Spitafields del Londres, se desarrollará un evento al que asistirán unas 150 personas entre oferta andaluza y demanda británica, dirigido a profundizar en las conversaciones iniciadas en la feria para cerrar oportunidades de negocio.