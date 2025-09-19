La detenida por apuñalar a su exmarido con un cuchillo jamonero en Almería pasa ante el juez este sábado

Archivo - Exterior de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 57 años de edad detenida en la tarde de este miércoles acusada de apuñalar en el costado izquierdo a su exmarido con un cuchillo jamonero en una vivienda situada en la calle Remo, en el barrio de Pescadería, va a pasar a disposición judicial este sábado.

Así lo han trasladado desde la Comisaría de Almería mientras que el afectado se mantiene ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde se recupera tras haber tenido que ser intervenido quirúrgicamente, según han indicado a Europa Press fuentes sanitarias.

La sospechosa, que reconoció los hechos sobre la marcha ante los agentes, tuvo que ser trasladada junto con la víctima al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital con un cuadro de ansiedad a raíz de los hechos, que se iniciaron en el seno de una disputa familiar.

Fue el hijo de la pareja divorciada, de unos 39 años de edad, el que alertó a los servicios policiales y de emergencias ante lo ocurrido sobre las 18,30 horas. La víctima, de unos 63 años, cuenta con antecedentes policiales por delitos de malos tratos.

Los agentes que intervinieron en la vivienda, y que alertaron a los servicios médicos, pudieron recuperar el arma empleada en el ataque, que mostraba aún restos de sangre. La investigación se mantiene abierta para determinar si los hechos serían constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa o un delito de lesiones.