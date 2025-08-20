Detenida una asistenta en Adra (Almería) por sustraer 14.500 euros a la mujer de 74 años que la había contratado

Una agente de Guardia Civil atiende a una mujer en la calle. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años ha sido detenida en Adra (Almería) como presunta autora de un delito de estafa ante la sustracción mediante el uso de una tarjeta bancaria de 14.500 euros a una mujer de 74 años que la contrató el pasado mes de abril para que la asistiera tras una intervención quirúrgica.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, la supuesta autora de los hechos habría aprovechado la confianza y el acceso al domicilio de la víctima para efectuar extracciones de dinero de forma continuada en diferentes cajeros automáticos del municipio, cuyas cámaras captaron su rostro.

Aunque la supuesta estafadora ya no seguía contratada por la víctima, aún acudía a su vivienda con el pretexto de realizar una visita o sacar al perro, lo que habría aprovechado para acceder a la tarjeta de la víctima y realizar periódicamente extracciones de dinero.

"En varias de estas ocasiones fue captada por las cámaras de seguridad portando al animal de la víctima mientras efectuaba las operaciones fraudulentas", detalla la Guardia Civil tras la investigación iniciada el 21 de julio, justo después de que la afectada interpusiera una denuncia alertada por su propio banco dados los "movimientos irregulares y frecuentes en su cuenta".

La arrestada fue contratada en abril por la víctima para que la atendiera tras haberse operado, ya que residía sola y precisaba ayuda para algunas tareas diarias.

Durante ese tiempo, habría conseguido ganarse la confianza de la perjudicada para mantener las visitas a su casa tras el fin de la relación laboral y, de este modo, poder acceder a sus documentos para realizar retiradas de efectivo sin la autorización de la perjudicada.

Las pesquisas policiales junto con la descripción de la asistenta aportada por la víctima permitieron identificar a la sospechosa en el marco de la operación 'Wailua', por lo que fue arrestada el pasado 8 de agosto. Las diligencias junto con la detenida fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Berja (Almería).

La investigación continúa abierta con el fin de esclarecer si la detenida hubiera podido participar en otras acciones delictivas de similar naturaleza contra personas vulnerables.