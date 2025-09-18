Detenida la mujer acusada de apuñalar a su expareja con un cuchillo jamonero en el barrio de Pescadería, en Almería

Archivo - Exterior de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a la mujer de 57 años de edad que durante la tarde de este miércoles supuestamente apuñaló en el costado izquierdo a su ex pareja sentimental con un cuchillo jamonero en una vivienda situada en la calle Remo, en el barrio de Pescadería.

La sospechosa, que reconoció los hechos sobre la marcha ante los agentes, tuvo que ser trasladada junto con la víctima al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital con un cuadro de ansiedad a raíz de los hechos, que se iniciaron en el seno de una disputa familiar.

Fue el hijo de la pareja divorciada, de unos 39 años de edad, el que alertó a los servicios policiales y de emergencias ante lo ocurrido sobre las 18,30 horas, según han informado a Europa Press fuentes de la Comisaría.

La víctima, de unos 63 años, se encuentra bajo observación médica a la espera de ver su evolución, según han indicado a Europa Press fuentes sanitarias. El hombre cuenta con antecedentes policiales por delitos de malos tratos.

Los agentes que intervinieron en la vivienda, y que alertaron a los servicios médicos, pudieron recuperar el arma empleada en el ataque, que mostraba aún restos de sangre. La detenida pasará a disposición judicial en las próximas horas.