Detenida en Níjar (Almería) una mujer con 47 antecedentes tras intervenirle 59 gramos de cocaína

NÍJAR (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Níjar (Almería) a una mujer de 32 años y origen marroquí, con 47 antecedentes, como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenirle una bolsa con unos 59 gramos de cocaína durante un control de vehículos y personas. La mujer ha quedado en libertad provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Según el atestado consultado por Europa Press, los agentes dieron el alto a un turismo ocupado por la mujer y un varón la noche del 7 de agosto en la rotonda de la carretera AL-3111, a la altura de un área de servicio. La identificación reveló que la conductora portaba entre sus prendas un pequeño bulto que resultó ser una bolsa con polvo blanco, supuestamente cocaína, que fue intervenida.

La consulta de antecedentes policiales arrojó numerosas detenciones previas de la mujer desde 2008 por delitos de lesiones, amenazas, coacciones, robos, hurtos y quebrantamiento de condena, entre otros.

Tras su paso a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, el magistrado acordó su libertad con la obligación de comparecer cuando sea citada. El auto judicial advierte de que el incumplimiento de esta obligación podría conllevar la prisión provisional.