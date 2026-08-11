Detenidas en Almería 15 personas tras desarticular una trama de falsos empadronamientos de extranjeros

Agentes de la Policía Nacional durante una de las actuaciones desarrolladas en Almería en el marco de la operación 'Corral'. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a 15 personas como presuntas responsables de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras desarticular una trama que tramitaba empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación irregular.

La investigación ha acreditado 47 empadronamientos fraudulentos en cinco viviendas de Almería, Níjar y Canjáyar, utilizados para intentar regularizar posteriormente la situación administrativa de estas personas en España.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la denominada operación 'Corral' ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería.

La investigación, iniciada en julio de 2025, ha permitido comprobar que las 47 personas fueron empadronadas de forma fraudulenta en las cinco viviendas "sin conocimiento ni autorización de sus legítimos propietarios".

Los integrantes de la trama utilizaban documentación relacionada con los inmuebles y sus titulares para tramitar las altas en el padrón municipal. Asimismo, algunos de los investigados se encargaban de captar a ciudadanos extranjeros interesados en obtener estos certificados, que posteriormente fueron presentados ante la Oficina de Extranjeros de Almería para iniciar procedimientos de regularización.

La fase operativa se ha desarrollado en dos actuaciones. El 1 de julio fueron detenidas diez personas por falsedad documental, mientras que el 4 de agosto fueron arrestadas otras cinco, consideradas presuntas responsables e intermediarias del entramado, por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las actuaciones permanecen abiertas para localizar a otros posibles implicados y obtener nuevas pruebas. Los detenidos, junto con las diligencias policiales practicadas, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Almería.