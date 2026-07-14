Detenidas dos personas tras desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana en una nave industrial en Albox (Almería)

Efectivos de la Guardia Civil en labores de incautación de marihuana en una nave industrial en Albox (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALBOX (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación 'Maricrania', ha desmantelado una plantación de marihuana tipo 'indoor' instalada en una nave industrial del municipio de Albox y ha detenido a dos personas relacionadas con la misma.

Según ha concretado la Benemérita en una nota, esta operación se enmarca dentro de las actuaciones que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de forma permanente para prevenir y combatir el cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes en la provincia.

En concreto, la investigación se inició tras la colaboración ciudadana, que alertaban de la posibilidad que una nave industrial pudiera estar utilizándose para el cultivo de cannabis. Las investigaciones realizadas por los agentes permitieron confirmar diversos indicios compatibles con la existencia de una plantación 'indoor', así como la existencia de una conexión fraudulenta al suministro eléctrico.

Además, durante los registros de la nave y de la vivienda vinculada a la investigación localizaron una "sofisticada plantación" distribuida en varias estancias destinadas a las distintas fases del cultivo, donde se intervinieron 286 plantas de marihuana, 3,5 kilogramos de cogollos secos, maquinaria de envasado al vacío, sistemas de iluminación, climatización y riego, además de otros efectos destinados al cultivo y elaboración de la sustancia.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil detuvo a dos personas e investigó a otras dos, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de drogas y un delito de defraudación de fluido eléctrico, las cuales fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa Plaza Nº 2.

La Guardia Civil ha precisado que la colaboración ciudadana es "fundamental" para detectar este tipo de actividades. Al hilo, han añadido que este tipo de plantaciones 'indoor' suelen ir asociadas a conexiones ilegales a la red eléctrica que incrementan el riesgo de incendios y ponen en peligro la seguridad de los vecinos.