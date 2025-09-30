Detenidas tres personas al desmantelar una plantación con 300 kilos de marihuana en la Sierra de los Filabres (Almería)

Agentes durante una entrada y registro en el marco de la operación ‘Abula’ en la Sierra de los Filabres (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha desmantelado una sofisticada plantación de marihuana en el paraje natural de la Sierra de los Filabres, en Almería, donde se han incautado 300 kilogramos de cannabis valorados en más de 500.000 euros.

La operación, denominada 'Abula', se ha desarrollado en el término municipal de Las Tres Villas y también en Felix, con la imputación a los arrestados de delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los cultivos se encontraban en zonas escarpadas, de difícil acceso y alejadas de núcleos de población, y estaban dotados de fuertes medidas de seguridad, entre ellas una valla perimetral electrificada y cámaras de videovigilancia.

Además, en el operativo se localizó una construcción subterránea acondicionada para una plantación 'indoor', con focos LED, sacos de sustrato y diverso material propio de este tipo de instalaciones.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), permitió identificar a un grupo de origen albanés asentado en Roquetas de Mar, vinculado al tráfico de drogas a nivel internacional y cuyos integrantes cuentan con antecedentes en países como Reino Unido o Kosovo.

La operación se llevó a cabo en dos fases de forma simultánea, con la entrada y registro en tres viviendas, el arresto de los tres sospechosos y el desmantelamiento de los cultivos.

Dada la complejidad del terreno, fue necesario el apoyo logístico del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER) para extraer las plantas mediante sacas de 1.000 litros suspendidas en anclajes. En el dispositivo participaron además unidades territoriales, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico y el Núcleo de Servicios de la Comandancia de Almería.