A prisión por dar una brutal paliza a un matrimonio de turistas suizos para robarle joyas en Almería

EL reloj Rolex recuperado tras el asalto a un matrimonio de turistas suizos en una vivienda rural de la localidad almeriense de Cuevas de los Úbeda. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al presunto autor material del violento asalto cometido hace casi dos semanas contra un matrimonio de turistas suizos de avanzada edad en una vivienda rural de la localidad almeriense de Cuevas de los Úbeda.

El arrestado, un ciudadano de origen venezolano afincado en Málaga, trataba de abandonar España en un vuelo con destino a Caracas y llevaba entre sus pertenencias un reloj Rolex sustraído a una de las víctimas.

La pareja del principal investigado también ha sido detenida por su posible participación en los hechos, ya que las diligencias apuntan a que la mujer habría podido prestar apoyo al sospechoso y facilitar su movilidad y posterior huida, si bien no se le atribuye la autoría material de la agresión.

Según ha trasladado la Comisaría Provincial en una nota, tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, el arrestado ha ingresado en prisión provisional como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 6 de junio, cuando las víctimas se encontraban en una casa de campo situada en un "paraje rural de difícil acceso". Según las diligencias, un varón llegó hasta la finca en un vehículo de alquiler, extrajo un arma corta simulada, amenazó al matrimonio y lo golpeó en la cabeza antes de exigirle la entrega de sus efectos personales.

La agresión destacó por su "especial violencia", ya que el asaltante habría golpeado al anciano en la cabeza también con una botella de cristal y habría continuado la paliza con patadas, puñetazos y golpes con distintos objetos, incluso cuando ya se encontraba tendido en el suelo y sin posibilidad de defenderse.

El detenido también habría golpeado a la mujer cuando trató de proteger a su marido y pedir auxilio. El varón quedó inconsciente en el interior de la finca, mientras que su esposa tuvo que arrastrarlo hasta el interior para resguardarlo y solicitar ayuda a pie, dado que el agresor destrozó sus teléfonos móviles.

Como consecuencia de la paliza, el varón sufrió una fractura abierta y desplazamiento del húmero izquierdo, un importante hematoma y edema en el brazo, heridas en la cabeza y múltiples contusiones. Tras recibir asistencia hospitalaria, la gravedad de su estado obligó posteriormente a trasladarlo hasta Suiza en un avión medicalizado.

La mujer también precisó atención médica por una herida inciso-contusa en la región parietal, que requirió varios puntos de sutura, además de diferentes contusiones en brazos y piernas.

Durante el asalto, el autor se apoderó de un reloj Rolex, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal, teléfonos móviles, joyas y las llaves del alojamiento. Antes de abandonar el lugar, registró distintas dependencias de la vivienda y mantuvo la intimidación sobre las víctimas para exigirles la entrega de más objetos de valor.

La investigación permitió determinar que el presunto agresor había pasado los días anteriores en una finca próxima a la ocupada por el matrimonio. Durante ese periodo habría coincidido en una ocasión con las víctimas y habría mostrado un interés particular por el reloj de alta gama que portaba el hombre, hasta el punto de preguntarle por su modelo y características.

A partir de las primeras declaraciones de las víctimas y de varios testigos, los investigadores reconstruyeron sus movimientos e identificaron al detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos violentos, entre ellos detenciones anteriores por robos con violencia e intimidación, amenazas, daños y atentado contra agentes de la autoridad.

INTERCEPTADO CUATRO DÍAS DESPUÉS

Gestiones posteriores permitieron averiguar que el investigado pretendía "abandonar de manera inminente" el territorio nacional acompañado de su pareja y de sus hijos menores.

El intercambio inmediato de información entre el grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, el Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga y el Grupo Operativo de Policía Judicial del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas permitió localizar al investigado el 10 de junio en la terminal aeroportuaria cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Caracas.

Durante el registro de las pertenencias del detenido, los agentes recuperaron el reloj Rolex sustraído al turista suizo. También intervinieron otros tres relojes de alta gama, dos teléfonos móviles y distintas joyas de oro "cuya titularidad y posible procedencia ilícita están siendo objeto de comprobación".

Una vez acreditada la titularidad del Rolex recuperado, el jefe provincial de Operaciones de la Comisaría Provincial de Almería hizo entrega del reloj a una persona residente en España expresamente autorizada por su propietario para recibirlo y hacérselo llegar posteriormente.

El matrimonio y sus familiares han trasladado reiteradamente su agradecimiento a la Policía Nacional por la diligencia en el trato y la investigación.