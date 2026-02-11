El detenido por las 'citas trampa' en Grindr para asaltar a hombres en El Ejido (Almería) habría actuado en grupo

El joven acusado de agredir y atracar a hombres con los que se citaba en El Ejido (Almería) mediante un perfil falso de Grindr. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 20 años que fue detenido por la Guardia Civil en El Ejido (Almería) acusado de quedar con hombres en la aplicación de citas Grindr para luego agredirles y robarles habría actuado siempre en grupos de tres o cuatro personas que, ocultas con pasamontañas u otras prendas, habrían abordado a las víctimas entre gritos homófobos en emboscadas previamente planificadas.

Así se desprende de la investigación que mantiene abierta la Guardia Civil para tratar de identificar y arrestar al resto de supuestos participantes en estas emboscadas, por lo que desde la Comandancia han animado a otras posibles víctimas a denunciar los hechos que ya han sido comunicados a las autoridades por tres afectados.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido ha abierto diligencias por tres delitos de robo con violencia y de lesiones leves, si bien también consta una cuarta víctima cuya imagen habría sido sustraída por el sospechoso para usarla como gancho en su perfil, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.

El investigado habría comenzado a actuar, al menos, en la pasada Nochevieja cuando a través de la 'app' quedó con una de sus víctimas, a la que pidió que acudiera de madrugada a una dirección de Las Norias de Daza, en El Ejido, donde hay un gran descampado

Así, tras llegar al punto acordado y mientras el perjudicado esperaba la llegada de su cita, aparecieron en la zona cuatro personas "tapadas con pasamontañas" que le dirigía amenazas de muerte y gritos homófobos.

Aunque la víctima intentó huir, unos de los miembros del grupo le dio alcance, lo que desencadenó una brutal agresión en la que, además, le sustrajeron el teléfono móvil. Los agresores huyeron de la zona al percatarse de la llegada de un vecino quien, al ver lo que ocurría, fue en ayuda del perjudicado.

La misma situación se volvió a repetir en días anteriores a lo largo del mes de enero, siempre en la misma dirección y el mismo tramo nocturno, donde irrumpían grupos de entre tres o cuatro personas quienes tras unas intimidantes amenazas sobre la condición sexual de las víctimas, les robaban y les pegaban, conforme a las denuncias.

A través de las gestiones policiales, los agentes consiguieron identificar al presunto 'cabecilla' de la banda, quien habría empleado una foto sustraída de un perfil de Instagram de otro varón, ajeno a estos hechos, para simular el perfil de la persona con la que las víctimas iban a tener sus encuentros.

El principal sospechoso fue detenido el 3 de febrero en el marco de la operación 'Urgi 26 Rolo'. En el momento de su arresto, los agentes le achacaron varios delitos de robo con la agravante de odio, así como de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen.