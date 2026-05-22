Detenido en El Ejido (Almería) un varón de 60 años acusado de dañar una veintena de coches en el barrio de Santo Domingo

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de El Ejido (Almería). - POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) ha detenido a un hombre de 60 años como presunto autor de daños en al menos una veintena de vehículos en la barriada de Santo Domingo, después de que fuera localizado cuando acababa de causar desperfectos en otros dos coches estacionados en la vía pública.

El arresto se produjo en la tarde del pasado 20 de mayo por parte de agentes adscritos a la Unidad de Prevención 092/112, dentro del dispositivo de vigilancia reforzada previsto por la Jefatura ante las comunicaciones vecinales recibidas durante las últimas semanas en esta zona ejidense.

Según ha informado el cuerpo policial en redes sociales, la colaboración ciudadana y la vigilancia reforzada en la zona permitieron localizar al sospechoso. El detenido, de nacionalidad española y residente en la barriada, reconoció ante los agentes su participación en los hechos.

Uno de los vecinos llegó a verse afectado durante tres días consecutivos, lo que provocó "importantes molestias y perjuicios" a los propietarios al encontrar sus coches dañados al amanecer.

La Policía Local ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer este tipo de hechos y ha recordado la necesidad de comunicar cualquier comportamiento sospechoso a través de los canales habituales de emergencia y atención policial.