Detenido un hombre armado con dos cuchillos en El Ejido (Almería) por amenazas a vecinos y agentes

Archivo - Comisaría de El Ejido (Almería) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y atentado contra agente de la autoridad tras protagonizar un "grave incidente" en la vía pública con dos cuchillos de grandes dimensiones que empleaba para amenazar a quien se cruzaba en su camino.

El detenido, que se encontraba bajo "seguimiento sanitario especializado" como se constató al final, fue finalmente reducido frente a las dependencias policiales de la Comisaría Local del Ejido tras ser reducido con la "fuerza mínima imprescindible", según ha indicado la Comisaría en una nota.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 22 de enero, cuando el 091 recibió varias llamadas ciudadanas que alertaban de la presencia de un varón de complexión fuerte que deambulaba por la zona de la Plaza Mayor de El Ejido, el cual exhibía dos cuchillos y tenía un comportamiento "alterado" en "un entorno muy concurrido".

Según la investigación, el hombre habría intentado agredir a una mujer en la céntrica plaza así como a otro ciudadano en las inmediaciones del Hotel Victoria, quien logró zafarse de él y refugiarse en un establecimiento comercial.

Varias patrullas se desplegaron en el lugar mientras que, casi de forma simultánea, un ciudadano alertó a los tres agentes que se encontraban en la puerta de la Comisaría de El Ejido de que una persona "muy excitada" se encontraba justo enfrente amenazando a los transeúntes con dos cuchillos.

Los policías se dirigieron de inmediato al lugar, donde localizaron al hombre armado. Pese a las reiteradas indicaciones policiales para que depusiera su actitud, el individuo hizo caso omiso e, incluso, "llegó a intentar acometer contra los agentes", lo que generó una situación "de riesgo real e inminente".

Los agentes finalmente intervinieron para desarmar y reducir al agresor, que fue arrestado y conducido a dependencias policiales. No obstante, uno de los agentes resultó herido con carácter leve.