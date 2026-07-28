Detenido un interno fugado de la prisión de Almería tras escalar el muro con sábanas anudadas

Archivo - Centro penitenciario El Acebuche, en Almería. - SIEPSE - Archivo

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes a un interno del centro penitenciario El Acebuche, en Almería, pocos minutos después de que se fugara tras escalar uno de los muros con trozos de sábanas anudados.

Según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press, el recluso ha sido localizado en los alrededores del recinto y trasladado de nuevo a la prisión.

El interno, de origen argelino y perteneciente al módulo 20, aprovechó a primera hora de la mañana la salida al patio, mientras los funcionarios aún supervisaban el final del desayuno, para esquivar las cámaras de seguridad, escalar el muro y superar las concertinas instaladas sobre este.

Los agentes trataron de interceptarlo dentro del centro, aunque el interno logró alcanzar el exterior, por lo que la Comandancia desplegó de inmediato un dispositivo de búsqueda y lo detuvo en cuestión de minutos.