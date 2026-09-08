Detenido tras un nuevo asalto el presunto autor de once robos en viviendas de Roquetas de Mar (Almería)

Almería.-Sucesos.-Detenido el presunto autor de más de una decena de robos en áticos de Roquetas de Mar - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha sido detenido como presunto autor del intento de robo en una vivienda de Roquetas de Mar (Almería) tras haber quedado en libertad después de que, días antes, fuera arrestado también por el asalto de otros once inmuebles en el municipio.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, la investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de la casa, quien denunció que la noche anterior había saltado la alarma de la vivienda al detectar un salto.

Desplazados hasta el lugar, los agentes comprobaron que el presunto autor había forzado varias ventanas y persianas de la vivienda, sin llegar finalmente a acceder a su interior.

A partir de ese momento, los encargados de la investigación iniciaron diversas gestiones policiales encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de su presunto autor, lo que les permitió dar con el sospechoso.

Así, la Guardia Civil constató que esta misma persona ya había sido detenida, apenas unos días antes, en el marco de la operación 'Bático', desarrollada también en Roquetas de Mar. Al detenido se le atribuía la presunta autoría de once delitos de robos en viviendas.

El detenido ha sido puesto a disposición del titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.