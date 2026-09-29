Detenido tras robar una furgoneta en Fines (Almería) y chocar durante la huida en un área de servicio de la A-7

Furgoneta sustraída en Fines (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora del robo de una furgoneta en Fines (Almería) después de que, durante la huida por varias localidades de la comarca del Almanzora, colisionara con otro vehículo estacionado en un área de servicio de la A-7.

Los hechos se produjeron el pasado día 7, sobre las 14,30 horas, cuando la Comandancia tuvo conocimiento de la sustracción del vehículo en esta localidad y el presunto autor inició la huida. Tras el choque, continuó la marcha, "poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía", según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes pertenecientes al Puesto Principal de Huércal-Overa establecieron un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto responsable. Como resultado del operativo, los agentes lo localizaron y detuvieron, además de recuperar la furgoneta apenas tres horas después de la sustracción.