Detenido en Roquetas (Almería) un hombre con cerca de 250 antecedentes tras intentar embestir con su coche a un agente

Vehículo implicado en la huida protagonizada por el detenido en Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar (Almería) a un hombre al que le constaban cerca de 250 reseñas en las bases de datos policiales por diferentes delitos e infracciones, como presunto autor de dos delitos de quebrantamiento de condena y uno de atentado a agente de la autoridad, tras una huida en vehículo en la que colisionó con otro turismo, intentó embestir a un vehículo policial y causó heridas a uno de los agentes durante el forcejeo.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los juzgados de Roquetas, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

La actuación se desarrolló la pasada semana por efectivos del Puesto Principal del municipio, tras diversas investigaciones que permitieron obtener información sobre la posible presencia del investigado en un lugar concreto y el posible incumplimiento de una orden judicial de alejamiento, lo que motivó el establecimiento de un dispositivo de vigilancia discreta.

Durante el operativo, los agentes detectaron al ahora detenido en el interior de un vehículo y comprobaron que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con una hoja de 21,5 centímetros.

Al advertir la presencia policial, emprendió la huida, "menospreciando la integridad de los agentes y del resto de usuarios de la vía", hasta el punto de colisionar con un vehículo civil e intentar embestir tanto al vehículo policial como a uno de los guardias civiles actuantes.

Finalmente, la Guardia Civil consiguió interceptar y detener al sospechoso. Además, con la colaboración de la Policía Local del municipio, se le han formulado diversas denuncias por las infracciones administrativas de tráfico cometidas durante su intento de eludir la acción policial.