Detenido un vecino de Níjar (Almería) tras agredir a un agente de la Guardia Civil en operativo contra el petaqueo

NÍJAR (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

Un vecino de San José, en Níjar (Almería), con las facultades mentales mermadas, ha agredido en la madrugada de este domingo a un agente de la Guardia Civil que custodiaba una embarcación relacionada con el petaqueo.

Según han detallado fuentes de la Guardia Civil de Almería consultadas por Europa Press, el altercado se produjo cuando el agente, un brigada que ejerce funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar, se encontraba junto a otros efectivos vigilando una embarcación relacionada con el tráfico de drogas.

Durante el operativo, el vecino, que se encontraba "fuera de sí", se abalanzó sobre el mando de la Guardia Civil, provocándole heridas. El agente fue trasladado al hospital, donde se encuentra fuera de peligro, y el agresor ha sido detenido.