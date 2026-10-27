Detienen a cuatro personas por retener, agredir y amenazar de muerte a un joven en Almería mientras lo grababan

Imagen captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en delitos de detención ilegal, lesiones leves, amenazas y robo con violencia contra un joven de 19 años al que obligaron a caminar entre invernaderos y carreteras secundarias del Poniente almeriense y grabaron en vídeo mientras lo agredían y amenazaban de muerte tanto a él como a su familia.

Dos de los arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, mientras que los otros dos quedaron a disposición de la Fiscalía de Menores, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre, cuando los presuntos autores localizaron a la víctima después de amenazar con un arma blanca a dos de sus amigos y la obligaron a desplazarse por estas zonas para eludir la acción policial.

Los implicados grabaron las agresiones y amenazas, compartieron las imágenes con terceras personas y celebraron lo sucedido. Además, sustrajeron los efectos personales que llevaba encima el joven.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la Guardia Civil de Roquetas de Mar inició una investigación que, gracias a la colaboración ciudadana, los indicios recabados y la declaración de la víctima en su denuncia, permitió reconstruir los hechos e identificar a los cuatro presuntos autores, que fueron detenidos el pasado 6 de octubre tras un dispositivo de búsqueda.