Detienen a un hombre de 67 años tras localizar una plantación con 220 plantas de marihuana en Turrillas (Almería)

Un agente de la Guardia Civil junto a parte de las plantas de marihuana intervenidas en Turrillas (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 67 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar una plantación con cerca de 220 plantas de marihuana en el paraje Fuente del Almendro, en el término municipal de Turrillas (Almería), que se encontraba oculta entre olivos y otros árboles frutales, así como en una nave de aperos donde se hallaron otras en proceso de secado y distribución.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el detenido ha pasado junto con las diligencias y los efectos incautados a disposición judicial ante el Decanato de los Juzgados de Almería.

A raíz de las investigaciones y controles operativos, junto a labores de análisis e inteligencia básica, el Equipo Roca, con apoyo del Equipo de Investigación de Níjar y unidades territoriales de Seguridad Ciudadana, tuvo conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilícito en esta zona del municipio.

Durante el operativo, los agentes pudieron comprobar la existencia del cultivo, ubicado entre dos bancales de un cortijo rodeado de vegetación que "impedía la visión desde el exterior y alejado de los núcleos de población". La vigilancia permitió vincular "sin duda alguna" al autor de los hechos con el delito investigado.

En la inspección de la zona, la Guardia Civil halló plantas de cannabis sativa de entre 100 y 150 centímetros de altura, además de más de 60 plantas en proceso de secado localizadas en una nave de aperos situada junto a la vivienda del detenido.