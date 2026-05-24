Detienen a un varón implicado en 37 delitos contra el patrimonio en una misma barriada de Vícar (Almería)

Imagen de un agente de la Guardia Civil en Vícar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería y la Policía Local de Vícar, en el marco de la 'Operación CHEPE', han procedido a la detención de un varón de 27 años de edad, como presunto autor de 37 delitos contra el patrimonio cometidos en una misma barriada del municipio de Vícar.

Según ha informado el instituto armado en una nota, la investigación se inició tras detectarse un incremento de hechos delictivos en una misma zona del municipio, generando preocupación y alarma entre los vecinos afectados. Esta operación se enmarca dentro de las actuaciones conjuntas que la Guardia Civil y la Policía Local de Vícar desarrollan de forma coordinada para prevenir y perseguir los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad y la tranquilidad de los vecinos de la provincia.

Las gestiones para la detención del sospechoso se intensificaron tras la denuncia presentada por una víctima de un robo con violencia e intimidación, que permitió de forma inequívoca identificar al presunto autor de los hechos. De inmediato, se estableció un dispositivo conjunto de búsqueda y localización entre agentes de la Guardia Civil y Policía Local de Vícar, logrando localizar al sospechoso mientras transitaba por una vía pública del municipio.

Tras intentar huir, fue finalmente interceptado y detenido por los actuantes. Las investigaciones posteriores permitieron recopilar numerosos indicios y pruebas que relacionaban al detenido con un total de 37 delitos contra el patrimonio.

La actuación coordinada entre ambos cuerpos policiales ha resultado fundamental para el esclarecimiento de la totalidad de los hechos investigados, reforzando la colaboración institucional en la lucha contra la delincuencia y mejorando la percepción de seguridad entre los vecinos de la zona afectada.

Al detenido le constan numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos de amenazas, lesiones, violencia doméstica, atentado contra agentes de la autoridad y diversos ilícitos contra el patrimonio. Se le imputan tres delitos de robo con violencia e intimidación, 33 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito de daños. Las diligencias instruidas y el detenido fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, plaza nº2 que se encontraba en funciones de guardia.