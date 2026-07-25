Al Di Meola deleita al público con un concierto "magistral" en la Plaza de la Constitución de Almería

La plaza de la Constitución de Almería acoge el concierto "magistral" de Al Di Meola - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Constitución de Almería acogió en la noche de este pasado viernes la actuación de Al Di Meola "un concierto magistral de gran técnica y mayor emoción a la guitarra".

En la única actuación andaluza de su gira y una de las tres únicas en España, el guitarrista estadounidense volvió a demostrar "por qué sigue siendo una de las grandes referencias de la guitarra contemporánea más de medio siglo después de irrumpir en la escena del jazz fusión".

La Plaza, convertida este verano en uno de los principales focos culturales de la ciudad con la programación organizada desde el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, recibió a un público dispuesto a dejarse llevar por un repertorio que recorrió buena parte de la trayectoria del músico, como explicó en inglés el propio Meola al inicio del concierto antes de presentar 'Vizzini', la primera de la actuación.

En formato de trío acústico, acompañado por la percusión de Sergio Martínez y la guitarra de apoyo de Peo Alfonsi, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde los primeros compases quedó patente que el virtuosismo del guitarrista sigue intacto. A continuación llegaron 'Fandango' y 'Because', piezas en las que afloró esa capacidad tan personal para fundir el jazz con el flamenco y los ritmos mediterráneos, latentes en una noche que dio una tregua en los rigores de la canícula.

El repertorio alternó composiciones de marcado lirismo con otras de mayor intensidad rítmica. 'In My Life' aportó un momento de delicadeza melódica, mientras que 'Ava's Dance in the Moonlight' y 'Café 1930' (de Piazzolla) devolvieron al concierto el carácter viajero que define buena parte de la producción del guitarrista.

"La conexión entre los tres músicos fue constante, con un diálogo entre las guitarras y una percusión siempre contenida pero imprescindible para sostener el pulso", han destacado.

Otro de los momentos más celebrados llegó con 'That Way Before' y 'Tears Of Hope", donde Di Meola mostró su faceta más introspectiva. La recta final del programa fue ganando intensidad con 'Azzura', 'Eden' y 'Turquoise', piezas que condensan la esencia de un lenguaje musical construido a partir del jazz y la música latina.

También destacó 'Double Concerto', donde el diálogo entre las dos guitarras alcanzó uno de los momentos de mayor brillantez técnica de toda la noche.

Tras una larga ovación, el trío volvió a sus asientos para ofrecer los bises esperados para los que, además, solicitaron al público que abandonara sus sillas y se acercarán al escenario.

La interpretación de 'The Sound of Silence' adquirió una dimensión íntima en esta nueva situación. El cierre llegó con una luminosa 'Mediterranean Sundance' que desató la mayor ovación de la noche y provocó otras dos nuevas interpretaciones fuera de programa.

A sus 72 años, cumplidos el pasado miércoles, Al Di Meola continúa ofreciendo mucho más que un despliegue técnico. Su trayectoria, iniciada en los años setenta junto a Chick Corea en Return to Forever y enriquecida después con colaboraciones históricas junto a Paco de Lucía, John McLaughlin o Jaco Pastorius, ha desembocado en un lenguaje propio donde cada composición parece narrar un viaje.

Su paso por Almería confirmó que "sigue siendo un músico capaz de seducir tanto a quienes conocen al detalle su extensa discografía como a quienes se acercan por primera vez a su universo sonoro".

Por último, han valorado desde el Ayuntamiento que fue "una noche para el recuerdo, sostenida sobre la elegancia, la sensibilidad y la maestría de uno de los guitarristas más influyentes de las últimas cinco décadas".