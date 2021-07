Dimite el alcalde de Alcudia de Monteagud (Almería), Juan Blan Martínez, por "problemas de salud"

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcudia de Monteagud (Almería), Juan Blas Martínez Sánchez (PP), ha presentado su dimisión como regidor de esta localidad de la Sierra de Filabres debido a problemas de salud.

La renuncia tras diez años al frente del Ayuntamiento se hará oficial el día 24 julio en el transcurso de un pleno extraordinario donde se procederá además a la elección del nuevo alcalde.

Según ha informado el Consistorio, Juan Blas Martínez, abogado de profesión de 77 años, "viene padeciendo en los últimos meses una serie de dolencias cardíacas, y los médicos le han aconsejado que deje su cargo de alcalde para llevar una vida más tranquila".

No obstante, sí seguirá formando parte de la Corporación Municipal como concejal hasta el final del mandato en 2023.

Martínez Sánchez ha estado diez años al frente del Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud (2011-2021), los cuatro primeros años como partido independiente (Alcudia Viva) y desde 2015 integrado en el Partido Popular.

En una carta de despedida dirigida a los vecinos y vecinas, Juan Blas Martínez ha destacado que ha sido "un periodo de tiempo intenso e ilusionante en el que he trabajado con el máximo interés en beneficio de nuestro pueblo".

"Desgraciadamente, mi salud se ha deteriorado últimamente lo que, muy a pesar mío, me obliga a dar por finalizado mi tiempo al frente del Ayuntamiento sin terminar la legislatura. Pido disculpas por ello", ha trasladado.

En la carta ha agradecido a los concejales, empleados y vecinos, "tanto los que nos han apoyado con sus votos y aportado ideas y sugerencias, como quienes nos han criticado y a los que nunca hemos tratado con desdén sino, al contrario, con la necesaria humildad".

"Me he sentido muy honrado de recibir el apoyo mayoritario de los vecinos de Alcudia y de representar a nuestro pueblo durante estos años, que han sido muy importantes en mi vida. Respecto de cuales hayan sido los logros conseguidos, no me corresponde a mí valorarlos; en todo caso me siento satisfecho de haber puesto todo cuanto estaba a mi alcance para el buen desempeño de mi cargo", ha añadido.

El alcalde de Alcudia ha concluido su carta "deseando a todos salud y fortuna para sortear esta pandemia del covid-19 que tanto sufrimiento y ruina nos está produciendo".

Desde el Ayuntamiento han remarcado que en su mandato "se ha saneado la situación económica del Ayuntamiento; se ha creado un museo sobre historia ecológica que se inaugurará próximamente; se ha construido una plaza- mirador y un centro de usos múltiples; se ha rehabilitado la Torre de Alhabia o se ha puesto en marcha la depuradora de aguas residuales, actualmente en fase de pruebas".

Asimismo, se ha aludido a "prestigiosas exposiciones y talleres", con la presencia de artistas de la talla del pintor Andrés Ibáñez o el homenaje que se rindió en 2019 al fotógrafo Manuel Falces.