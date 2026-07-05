La Diputación de Almería garantiza abastecimiento y saneamiento en varias calles de Pechina con planes provinciales

Visita a las obras de los planes provinciales en Pechina (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado junto al alcalde de Pechina, Juan Manuel López, las obras de renovación de redes y asfaltado que se están ejecutando en las calles Bailén y Angustias de este municipio, una intervención incluida en los Planes Provinciales con una inversión de 250.000 euros.

La actuación va a permitir renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, así como las acometidas domiciliarias y la pavimentación de ambas vías, según ha indicado la Diputación en una nota. "Es una obra que cambian el día a día de los vecinos porque mejoran la eficiencia del servicio, reducen pérdidas de agua y ofrecen calles más seguras, accesibles y cómodas para la vida cotidiana", han valorado.

Durante la visita, Rodríguez ha destacado que esta obra es "fundamental para Pechina" puesto que va a "renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de estas dos calles, además de mejorar la pavimentación de toda la zona", según ha comentado acompañado por el alcalde, concejales, técnicos responsables, la dirección de obra y el personal que trabaja en la actuación.

En este sentido, el diputado ha subrayado que "actuar en el abastecimiento, renovar redes y reducir pérdidas de agua es un acto de responsabilidad por parte del Ayuntamiento". Asimismo, ha recordado que "la Diputación hace aquello que los ayuntamientos nos indican y destinamos los fondos a las prioridades que ellos marcan, porque nadie conoce mejor las necesidades de un pueblo que su propio ayuntamiento".

El diputado provincial de Fomento ha explicado que esta intervención responde también a uno de los objetivos principales de los Planes Provinciales de este cuatrienio: apoyar especialmente a los municipios que destinan sus inversiones a la mejora de las redes hidráulicas y a la eliminación de pérdidas de agua.

"Estamos encantados de colaborar y de comprobar cómo los Planes Provinciales dan fruto en todos los rincones de la provincia. Hoy lo vemos aquí, en Pechina, con una obra que refleja la colaboración entre Ayuntamiento y Diputación", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Pechina, Juan Manuel López, ha destacado que se trata de "una obra muy necesaria" para estas calles del municipio. "Es una inversión de 250.000 euros para renovar todo el abastecimiento y el saneamiento de estas dos vías. Una de ellas ya está finalizada y esta actuación se suma a otras inversiones que venimos realizando en los últimos años en materia de saneamiento y abastecimiento", ha explicado.

López también ha valorado los resultados que "ya se están notando en la eficiencia del servicio de agua". "Según nos traslada la concesionaria, en lo que tiene que ver con la eficiencia y el consumo de agua, estas mejoras se están notando bastante. Son actuaciones importantes porque permiten prestar un mejor servicio a los vecinos y cuidar un recurso tan necesario como el agua", ha señalado el alcalde de Pechina.

El proyecto contempla la renovación integral de las infraestructuras hidráulicas en las calles Bailén y Angustias, con nuevas conducciones de abastecimiento, red de saneamiento, acometidas domiciliarias, reposición de servicios afectados y pavimentación posterior, así como su señalización horizontal.