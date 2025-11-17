Doce investigados por delitos contra recursos naturales y medio ambiente en Antas (Almería)

ANTAS (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Almería investiga a doce personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en el municipio almeriense de Antas, en el marco de la operación 'Asthalla', en concreto, por el "aprovechamiento irregular de los recursos hídricos".

Según ha emitido la Benemérita en una nota de prensa, esta operación se encuentra enmarcada en la "incesante labor" que desarrolla la Guardia Civil en la lucha contra el aprovechamiento irregular de los recursos hídricos que dañan el ecosistema y el medio ambiente en la provincia de Almería.

Asimismo, a raíz de las investigaciones y controles operativos sumados a la labor de análisis de información e inteligencia básica, el Equipo de Seprona de la Guardia Civil de Garrucha (Almería), ha descubierto la existencia de supuestos delitos contra los recursos naturales y medio ambiente "por el aprovechamiento irregular de los recursos hídricos de cinco sondeos" en Antas.

Bajo este contexto, con el objetivo de cuantificar el daño causado al medio ambiente, se han solicitado los informes pertinentes a la Delegación Territorial de Almería, de la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo Sostenible, y a la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa del Medioambiente (UT-Ucoma) de la Guardia Civil, con lo que se habrían extraído 9,5 millones de metros cúbicos de agua de manera irregular.

Tal y como ha especificado la Guardia Civil, los sondeos han causado un "grave daño al ecosistema" valorado en 407 millones de euros y "pudiendo ser irreversible", todo ello como consecuencia de la extracción de esa agua de la cubeta sobre la que están ubicados, denominada Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas --con una interconexión hidráulica con la desembocadura del Río Antas--, declarada "como sobreexplotada y en mal estado".

Asimismo, en el marco de la Operación Asthalla de la Guardia Civil de Almería se han investigado a una comunidad de regantes, que no estaba constituida como tal ante los organismos competentes, pero si ejercía funciones "como si lo estuviese", así como una multinacional hortícola "que había comprado una participación, proindiviso, del sondeo para poder aprovechar el agua, llevándosela a sus instalaciones ubicadas a más de doce kilómetros del sondeo". En la mencionada operación, el Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, procedió a la investigación de doce personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

De esta forma, el desarrollo de la investigación de las operaciones a raíz de los "indicios vigorosos, fundados y racionales obtenidos", permitía conocer la existencia de los ilícitos, dando como "resultado satisfactorio" la labor de la Guardia Civil del Seprona vinculada con delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Como resultado final, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a doce personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Tanto las diligencias como los investigados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Vera y al fiscal de Almería, especialista en Medio Ambiente y Urbanismo.