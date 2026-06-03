Dos detenidos en Almería tras intervenir un contenedor con ocho toneladas de cocaína en Alemania con destino España

Cargamento de cocaína intervenido. - AEAT

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Aduana de Alemania han detenido a dos personas en El Ejido (Almería) como presuntos responsables del envío de un contenedor intervenido en el país germano que había sido declarado como un cargamento de cacao pero que transportaba ocho toneladas de cocaína con destino España.

Según ha informado la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT), la operación comenzó el pasado 9 de febrero en el puerto de Jade-Weser en Wilhelmshaven (Alemania), cuando agentes de la Oficina Central de Aduanas de Oldenburg seleccionaron para inspección un contenedor procedente de Sierra Leona con destino Barcelona (España).

La información declarada apuntaba que el contenedor debía contener 400 sacos de cacao en grano y el destinatario indicado era una empresa frutícola de Málaga. Durante el control por rayos X las autoridades aduaneras alemanas detectaron anomalías y procedieron a realizar la apertura del contenedor.

En lugar de los granos de cacao declarados, los agentes descubrieron más de 400 paquetes envueltos en papel de aluminio negro. Cada paquete contenía aproximadamente 20 bloques de cocaína prensados. El peso total de la carga ilegal ascendía a unas ocho toneladas de cocaína.

En ese momento, la Oficina de Investigación Aduanera de Hannover, en representación de la Dirección General de Investigación Aduanera de Alemania inició la investigación para conocer quiénes eran los responsables del envío.

Del análisis de la documentación aduanera se determinó que la mercancía era importada por una empresa de Málaga y que el contenedor embarcaría en Alemania con destino al puerto de Barcelona. Así, se estableció una estrecha colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

ENTREGA VIGILADA

Tras la coordinación entre las autoridades aduaneras españolas y alemanas, la Fiscalía Antidroga autorizó la entrega vigilada del contenedor. El contenedor llegó el 12 de marzo al puerto de Barcelona y desde esa fecha fue monitorizado por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para evitar que alguna organización intentase sustraer la cocaína del puerto.

Además, aunque el importador tenía su domicilio fiscal en Málaga, se desconocían las instrucciones de transporte y el destino final, y no podía descartarse que se hiciera en algún almacén intermedio.

Mientras se vigilaba el contenedor, bajo la dirección de la Plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga), los funcionarios de Vigilancia Aduanera en Barcelona, Almería y Málaga realizaban gestiones sobre la empresa importadora.

Las gestiones realizadas permitieron localizar al administrador de la empresa importadora en un hotel en Almería. Así, se establecieron seguimientos sobre esta persona, que ya había aparecido relacionado anteriormente con otro envío de cocaína en contenedor, y se pudo determinar que se reunía con otro individuo.

UNA NAVE EN EL EJIDO

Ambos estaban haciendo las gestiones para pagar los costes del transporte para que la mercancía del contenedor se descargase en una nave en El Ejido (Almería) que habían adecuado unos días antes.

Finalmente, el 14 de mayo el contenedor salía del puerto de Barcelona y al día siguiente llegó a la nave de El Ejido, donde se encontraban los dos investigados junto al personal de la nave para descargar el contenedor, momento en el que se procedió a su detención y puesta a disposición judicial.

La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Oficina de Investigación Aduanera de Hannover de Alemania con la coordinación de la fiscalía antidroga española y la fiscalía de Aurich. Se ha decretado prisión provisional para los dos detenidos y no se descartan nuevas actuaciones.