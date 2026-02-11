Dos detenidos en Almería tras intervenirse cocaína, hachís y un arma en sendas operaciones contra el narcotráfico

Marihuana intervenida en una plantación 'indoor' de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en dos operaciones distintas contra el narcotráfico en Almería capital en las que se han incautado de notorias cantidades de cocaína, hachís y marihuana tras desmantelar un punto de venta de drogas y en las que también se ha intervenido un arma de fuego.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, la primera intervención se enmarca en la operación 'Aire0, desarrollada en el entorno de la calle Granada y el barrio de Los Ángeles, donde los investigadores detectaron una vivienda que estaba siendo utilizada como punto de venta de droga al menudeo.

Las vigilancias realizadas constataron un constante trasiego de personas que accedían al inmueble y lo abandonaban pocos minutos después, un patrón habitual en este tipo de actividades ilícitas.

Fruto de la entrada y registro practicados en la vivienda, los agentes detuvieron a un varón como responsable del punto de venta e intervinieron aproximadamente 1,2 kilogramos de cocaína, 1,4 kilogramos de hachís y 200 gramos de marihuana, además de 12.850 euros en efectivo, una pistola con su munición y diversos útiles destinados a la preparación y distribución de la droga.

La segunda actuación corresponde a la operación 'Pólvora', desarrollada en el barrio de Pescadería. La investigación se inició tras numerosas quejas vecinales y permitió localizar un inmueble en la calle Miras Romera que presentaba claros indicios de albergar un cultivo 'indoor', como el funcionamiento continuo de aparatos de climatización, ventanas permanentemente cerradas y un intenso olor a marihuana.

En este domicilio se llevó a cabo una entrada y registro que culminó con la detención de un hombre y la intervención de más de tres kilogramos de hachís, cerca de cuatro kilos y medio de marihuana, cogollos, una balanza y diverso material empleado tanto para el cultivo como para la manipulación de la sustancia, además de acreditarse una defraudación de fluido eléctrico.

Ambas investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo II de la Udyco de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Almería, con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Los detenidos, con antecedentes policiales en uno de los casos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, y en uno de los supuestos también por defraudación de fluido eléctrico, quedando las actuaciones judiciales a expensas de lo que determine el órgano competente.