Dos detenidos con más de 1.800 litros de combustibles para abastecer a narcolanchas en el Cabo de Gata de Almería

Una de las embarcaciones intervenidas por los agentes en una playa de Níjar - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en la playa de Los Arcos de Los Escullos, perteneciente al término municipal de Níjar (Almería), a dos personas dedicadas a actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV (narcolanchas), por delitos de tenencia se sustancias inflamables y explosivas y contra los recursos naturales.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería desarrolla de forma permanente, en la provincia, para la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y las redes vinculadas al tráfico de personas, así como para la prevención de los riesgos asociados a este tipo de actividades delictivas, tal como explica en un comunicado.

Esta actuación, llevada a cabo la pasada semana, se inició cuando a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detectaron actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV, dedicadas al narcotráfico y al tráfico de Personas.

Los agentes comprobaron cómo varias personas, que se encontraban cargando garrafas de combustible en una embarcación, al detectar la presencia policial emprendieron la huida a pie, si bien fueron interceptados y detenidos dos personas, vecinos de Campohermoso y San Isidro, Níjar (Almería).

Además de la detención de ambos, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería intervino 73 garrafas de combustible de 25 litros cada una (1.825 litros), una embarcación neumática panelable de seis metros de eslora y un motor de 25cv.

La Guardia Civil recuerda que el transporte irregular de grandes cantidades de combustible supone un grave riesgo para la seguridad ciudadana y constituye un elemento esencial para el abastecimiento de las embarcaciones empleadas por organizaciones criminales. Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con esta actividad se recomienda comunicarlo de inmediato a través de sus diferentes canales, incluso de forma anónima, al teléfono 062, web ('www.guardiacivil.es') y la aplicación 'Alertcops'.